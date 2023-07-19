Под давлением Франции американке пришлось отказаться от должности главного экономиста Еврокомиссии

Кандидатура Фионы Скотт Мортон была отклонена из-за многочисленных протестов депутатов Европарламента, а также французских политиков и официальных лиц в течение последних дней, включая президента Эмманюэля Макрона.

1 сентября американская экономист Фиона Скотт Мортон должна была начать работу во влиятельном Генеральном директорате по конкуренции. Ее кандидатуру назвали "американским лоббингом из GAFAM".

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1 сентября американская экономист Фиона Скотт Мортон должна была начать работу во влиятельной Генеральной дирекции по вопросам конкуренции, своего рода «государстве в государстве» в рамках Европейской комиссии. Ранее она работала в американском антимонопольном управлении при президенте США Бараке Обаме.

Однако это назначение вызвало негативную реакцию вначале некоторых общественных организаций, а затем и политиков в Брюсселе.

Протесты против ее кандидатуры связаны, во-первых, с ее гражданством: по мнению большинства, руководящая должность в ЕС не должна передаваться гражданину США. Во-вторых, Фиона Скотт Мортон была консультантом двух компаний (Apple и Microsoft), одновременно выдвигая обвинения в нарушении антимонопольного законодательства против Facebook и Google.

В 2020 году американский журнал Prospect поставил под сомнение ее бескомпромиссность. Помимо этого, ее также критикуют за статью 2019 года в Washington Post, в которой она выступила в защиту Big Tech, не раскрывая своих финансовых связей с Apple. В интервью газете Le Monde директор аналитического центра American Economic Liberties Project назвал этот выбор «троянским конем для Big Tech» в Европе.

В миссию генерального директора по вопросам конкуренции входит наблюдение за деятельностью GAFAM (пяти гигантов интернета – Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). «Нанимать американского лоббиста из GAFAM в то время, когда Европа, наконец, решила ограничить их влияние, это позор», — возмутился депутат Европарламента Жоффруа Дидье.

В последние дни полемика приобрела новое измерение, поскольку не только депутаты Европарламента, но и французские официальные лица выступили против решения Брюсселя. Против кандидатуры Фионы Скотт Мортон открыто высказались несколько французских министров, и сам Эмманюэль Макрон выразил свое удивление этим назначением, заявив, что этот выбор «сомнительный».

В итоге, противникам этого назначения удалось заставить Еврокомиссию пойти на попятную. После нескольких дней споров Еврокомиссия пришла к решению о снятии ее кандидатуры с поста главного экономиста Генеральной дирекции по вопросам конкуренции Евросоюза. В сообщении Еврокомиссии, опубликованном в среду утром, говорится, что Фиона Скотт Мортон решила «не принимать эту должность».

Fiona Scott-Morton devrait devenir le 1er septembre la nouvelle économiste en chef de la direction générale chargée de la concurrence mais on lui reproche à la fois d’avoir travaillé pour les Gafam et aussi d’être américaine. © Tony Rinaldo via Wikimedia Commons

«Для меня большая честь, что меня выбрали. (...) Однако, ввиду политических разногласий, возникших из-за выбора неевропейца на этот пост (...), я решила, что лучшее – это уйти, а не приниматься за работу», — написала она.

Это объявление приветствовали многие французские политики. «Мы удовлетворены этим решением, которое сохраняет европейский цифровой суверенитет», — прокомментировало окружение французского министра-делегата, отвечающего за цифровые технологии, Жана-Ноэля Барро. «Я приветствую решение Фионы Скотт Мортон снять свою кандидатуру», — отреагировала французский депутат Европарламента Стефани Йон-Куртэн. «Это только первый шаг: теперь мы должны пролить свет на процесс, который привел к приглашению ее на работу», — заявил его коллега Франсуа Ксавье-Беллами. «Это поражение Европейской комиссии и большая победа французских интересов», — посчитали в партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Самое удивительное – это то, что отставка исходила от нее, что ее все это время защищала Еврокомиссия до конца, в то время как парламент выступал единым фронтом против», – говорят сейчас в кулуарах Брюсселя.

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