В Испании проходят досрочные парламентские выборы. Победу прочат консерваторам из Народной партии

Европа

В Испании в это воскресенье, 23 июля, проходят досрочные парламентские выборы. Более 37 миллионов избирателей выбирают и 350 членов Конгресса депутатов (нижняя палата) и 208 сенаторов (верхняя палата). Победу прочат консервативной Народной партии Альберто Фейхоо, которая сможет сформировать коалицию с популистами из крайне правой партии «Вокс». Выборы проходят в разгар летних отпусков, а также на фоне изнуряющей жары и неопределенности большого числа избирателей — еще неделю назад 20% испанцев не знали, за кого будут голосовать.

Реклама Читать далее

Досрочные парламентские выборы были назначены премьер-министром-социалистом Педро Санчесом менее двух месяцев назад после того, как его Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) и другие левые партии получили плохие результаты на местных и региональных выборах в Испании. Педро Санчес занимает пост главы правительства с 2019 года.

Корреспондент RFI в Мадриде Диана Камбон называет решение испанского премьера о проведении досрочных выборов «рискованным». Выборы проходят в разгар летних отпусков. Кроме того, по данным Национального института статистики Испании, еще неделю назад 20% избирателей не знали, за кого собираются голосовать.

Среди молодых людей высока вероятность неучастия в выборах. При этом почти 13% из них выбирают кандидата в день голосования, отмечает корреспондент RFI на месте.

На последнем предвыборном митинге, прошедшем в пятницу вечером в Гетафе, в пригороде Мадрида, Педро Санчес обратился с призывом к неопределившимся избирателям. «Я прошу сделать последнее усилие и прошу всех, кто еще не определился, проголосовать за социалистов. Я говорю им: „Всего один день голосования —и четыре года социального прогресса и свободы“», — сказал он.

Согласно опросам, Педро Санчесу, скорее всего, не удастся сохранить пост главы правительства. Испанской социалистической рабочей партии прочат всего 98 – 115 мест в нижней палате парламента. Союзником ИСРП на этих выборах выступает новое левое движение Sumar, объединившее 15 небольших партий.

Обогнать социалистов могут правые из консервативной Народной партии Альберто Фейхоо. По опросам, партия лидера испанской оппозиции может получить 131 – 151 место. Такого результата будет недостаточно для абсолютного большинства, однако Народная партия может сформировать коалицию с крайне правыми популистами из партии «Вокс».

Два этих блока выступают с противоположными программами, отмечает Le Monde. Своим приоритетом ИСРП называет прогресс в области социальных прав — например, сокращение рабочего дня для сотрудников предприятий или более продолжительные декретные отпуска для мужчин. Их союзники из Sumar, которое называет себя «экологическим и феминистским» движением, предлагают создать программу «универсального наследства» в размере 20 000 евро для всех 18-летних граждан страны, чтобы они могли оплатить себе обучение или начать профессиональную деятельность. Финансировать эту меру испанские левые предлагают за счет нового налога для богатых. В Sumar также выступают за улучшение условий интеграции для мигрантов.

Программа бывшего председателя правительства Галисии Альберто Фейхоо, напротив, направлена на «очищение» финансов страны после правления социалистов: правые выступают за снижение налогов и за отмену налога на наследство. Кроме того, Фейхоо намерен пересмотреть ряд законов, принятых правительством Санчеса, — в частности закон о гендерном самоопределении. Крайне правая партия «Вокс», в свою очередь, выступает за выдворение из Испании нелегальных мигрантов, а также за сворачивание принятых мер по защите климата. Le Monde называет программу «Вокс» «ультракатолической, антифеминистской и националистской».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться