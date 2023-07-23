«Мы осуждаем попытки пересмотра истории и использование их для гибридной войны»: посла РФ вызвали в МИД Польши из-за заявлений Путина

Посла РФ Сергея Андреева вызвали в МИД Польши в связи с заявлениями российского президента Владимира Путина, сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, передает Польское агентство печати.

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Российский посол был вызван в МИД Польши «в связи с провокационными заявлениями президента России Владимира Путина, угрозами в адрес Польши, а также другими недружественными действиями Российской Федерации против Польши и против наших союзников», — сказал Павел Яблонский после встречи.

По его словам, встреча с российским послом была очень короткой. Андрееву «твердо» заявили, что «псевдоисторические аргументы, как попытки обелить военного преступника Сталина другим преступником Владимиром Путиным сегодня — это действия, которые Польша рассматривает как попытку спровоцировать эскалацию», сказал замминистра иностранных дел Польши.

«Мы полностью осуждаем такого рода попытки пересмотра истории, мы осуждаем попытки использовать этот пересмотр истории для пропагандистской деятельности, для гибридной войны», — подчеркнул Яблонский.

По его словам, российский посол во время встречи очень нервничал, его отношение было недружелюбным, а поведение не соответствовало дипломатическому этикету.

Тем временем российское госагентство «ТАСС» цитирует Сергея Андреева, который утверждадет, что российская сторона «дала отпор» во время встречи в МИД Польши.

Владимир Путин 21 июля выступил с публичными обвинениями в адрес Польши, которая, по его словам, якобы планирует «непосредственно вмешаться» в войну и отторгнуть от Украины часть территорий. Путин также утверждает, что Польша стремится аннексировать часть территории Беларуси. Путин также заявил, что советский диктатор Иосиф Сталин якобы «подарил» Польше часть ее нынешней территории.

После этих заявлений Путина премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал, что «Сталин был военным преступником, виновным в гибели сотен тысяч поляков», и «историческая правда не является предметом дебатов».

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