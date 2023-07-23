На охваченном пожарами острове Родос из домов и отелей эвакуировали 30 тысяч человек

Лесные пожары

Спасатели провели «крупнейшую в истории Греции операцию по эвакуации» на острове Родос, сообщает в воскресенье, 23 июля, AFP со ссылкой на местную полицию. На Родосе шестой день бушуют лесные пожары, вызванные аномальной жарой.

Тысячи местных жителей и туристов были эвакуированы из своих домов и гостиниц на острове Родос в Греции. Остров охвачен лесными пожарами из-за беспрецедентной жары.

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Накануне, в субботу, около 30 тысяч человек были эвакуированы из своих домов или гостиниц из-за пожара, бушующего на востоке острова. Там пожар перекинулся на три отеля. В его тушении участвовали пять вертолетов и 173 пожарных.

В операции по эвакуации людей участвовали более 20 судов. Сообщалось, что к берегам Родоса направляются корабли греческого флота. Тем не менее, большинство людей были эвакуированы по суше. По морю были эвакуированы 2000 человек, передает греческая телерадиокомпания ERT.

Эвакуация туристов с Родоса, 22 июля 2023 года. © AFP PHOTO / Instagram @rhodes.rodos

На ночь эвакуированных туристов и местных жителей разместили в спортивных залах, школах и конференц-центрах. МИД Греции открыл в Афинах кризисное подразделение для содействия репатриации иностранных туристов.

Турист из Бельгии Седрик Гиссе, в субботнем интервью радиостанции RTBF рассказал, что ему пришлось покинуть свой отель пешком, после того как он получил предупреждение на мобильный телефон. В гостинице «они даже не знали об этом, мы просто взяли удостоверения личности, воду и что-нибудь, чтобы закрыть лицо и голову», — сказал бельгиец.

Лесные пожары на Родосе, 22 июля 2023 года. via REUTERS - EUROKINISSI

В воскресенье крупнейший международный туристический холдинг TUI объявил о приостановке всех пассажирских рейсов на остров. «До вторника новые туристы приниматься не будут», — заявили в немецкой компании, добавив, что пустые рейсы на Родос сохраняются для эвакуации остающихся на Родосе туристов. В настоящее время на острове находятся около 40 000 туристов TUI, «из которых 7 800 пострадали от пожаров и были эвакуированы в центры приема или отели», сообщили в компании.

Британский лоукостер Jet2 также объявил об отмене «всех рейсов», запланированных на воскресенье. Авиакомпания отправит на остров пять свободных самолетов для репатриации остающихся на Родосе клиентов.

Местные власти предполагают, что ликвидация пожара займет еще несколько дней.

Остров Родос, где проживают более 100 тысяч человек, является одним из самых популярных туристических направлений Греции. В 2022 году остров посетили более 2,5 миллионов туристов.

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