Грету Тунберг приговорили к штрафу по делу о неподчинении полиции

Шведский суд вынес приговор экоактивистке Грете Тунберг по делу о неподчинении полиции и нарушении правил проведения демонстраций в Мальме. Ее обязали уплатить штраф в размере 1,5 тысячи шведских крон (около 130 евро). Еще тысячу крон ей придется выплатить в фонд помощи жертвам преступлений.

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Как пишут шведские издания, сама Тунберг вину не признала. Вердикт суда она назвала ожидаемым, а свои действия — оправданными. «Мы не можем спасти мир, играя по правилам», — сказала Тунберг на суде.

В июне протестующие из организации Reclaim the Future пытались блокировать проезд в порт шведского города Мальме, выступая против использования ископаемого топлива. Манифестанты нарушили движение автомобилей и отказались выполнять требования полиции уйти с дороги. Изначально предполагалось, что после произошедшего Тунберг могут приговорить к шести месяцам лишения свободы: такое наказание за подобные нарушения является максимально возможным. В то же время прокурор Шарлотта Оттосен признала, что обычно в таких случаях суды ограничиваются штрафами.

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