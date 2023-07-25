Выборы в Испании: явных победителей нет, социалисты устояли, крайне правые провалились

Испания

После прошедших в минувшее воскресенье досрочных парламентских выборов Испания оказалась в политическом тупике: ни одна из партий не получила абсолютного большинства. Получившая наибольшее число кресел в нижней палате консервативная Народная партия начала переговоры о формировании правящей коалиции. При этом правящие социалисты получили лучший результат, чем ожидалось, и тоже теоретически могут сформировать правительство, если вступят в альянс с региональными политическими силами.

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Председатель Народной партии Альберто Фейхоо заявил о «неоспоримой» победе на воскресных выборах, несмотря на то, что правые не смогли получить абсолютного большинства.

Народная партия и ультраправая Vox, которых называли потенциальными партнерами по коалиции, получили вместе 169 кресел в 350-местной нижней палате парламента. Этого не хватает для обеспечения абсолютного большинства, которое соответствует 176 местам.

Это означает, что правые могут сформировать правительство только, если им удастся заручиться поддержки более мелких политических партий. Альберто Фейхоо заявил, что инициировал соответствующие переговоры.

Правящие социалисты и крайне-левое движение Sumar вместе получили 153 места, что является для них лучшим результатом, чем прогнозировалось. Исполняющий обязанности премьер-министра Педро Санчес имеет возможности для формирования правительства и, как ожидается, будет искать поддержку у небольших баскских и каталонских сепаратистских партий, как после выборов 2019 года, отмечает Reuters.

Нельзя исключить, что для получения правительства испанцам придется еще раз отправиться на избирательные участки для повторного голосования.

Неожиданностью этих выборов стал провал крайне правой партии Vox. Перед выборами многие СМИ и аналитики говорили о подъеме ультраправых, но на этих выборах Vox получила всего 33 депутатских кресла — на целых 19 меньше, чем в 2019 году. При этом в мае Vox показала высокие результаты на муниципальных выборах.

Низкий результат Vox осложняет ситуацию для Народной партии, которой не хватило голосов для формирования правительства и которая теперь вынуждена пытаться искать партнеров среди более мелких политических формирований.

В комментарии RFI историк и специалист по Испании Бенуа Пеллистранди отмечает, что «никто не ожидал, что Социалистическая партия не просто устоит, но получит два дополнительных депутатских кресла».

Он также отмечает, что консерватор Альберто Фейхоо «проиграл свое пари». «Он просил испанцев дать ему комфортное большинство, чтобы иметь возможность управлять в одиночку и без блокировок. Он попытается это сделать, но, вероятно, только для того, чтобы показать, что он все еще хочет сохранить контроль над Народной партией, но он явно промахнулся», — говорит Бенуа Пеллистранди.

По его оценке, маловероятно, что альянсу правых и ультраправых удастся заручиться поддержкой других политических сил. «Остается очень маленькая вероятность, действительно бесконечно малая, — поддержка Баскской националистической партии, которая является партией баскской буржуазии, скорее правоцентристской. Но очень маловероятно, что баски решат связать себя с поддержкой Vox», — полагает эксперт.

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