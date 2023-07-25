Зачем Минск и Москва заговорили о польской угрозе для Украины и Беларуси?

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Сначала Владимир Путин поделился знанием о якобы претензиях Польши на Западную Украину и Западную Беларусь. Затем белорусский правитель Лукашенко рассказал о том, что вагнеровцы, которые нашли приют в Беларуси, рвутся «в Варшаву и Жешув». В интервью RFI политолог, директор киевского Института мировой политики Евген Магда рассуждает о дополнительных целях Москвы в войне против Украины.

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Евген Магда в интервью RFI напоминает, что нелегитимному для Запада Лукашенко сейчас «особенно некуда ездить, в Зимбабве он уже был, в Китае был, его постоянно принимают только в России». «С одной стороны, Лукашенко ездит в Кремль, чтобы в очередной раз попросить денег, с другой стороны, он должен за эти деньги оказывать какие-то услуги», — отмечает политолог.

«На прошлой неделе Путин, как известно, сказал о том, что Польша вместе с Литвой уже формируют военные подразделения для будущего захвата Западной Украины, да и на белорусские территории имеют планы. Лукашенко во время визита 23—24 июля в Санкт-Петербург добавил, что вагнеровцы рвутся в Жешув и Варшаву. И это интересно, — говорит Евген Магда. — Варшаву я бы на его месте не сильно упоминал, потому что 103 года тому назад под Варшавой поляки хорошо влупили Красной армии. „Чудо на Висле“ никто еще не отменял — об этом есть во всех учебниках истории. А вот Жешув — это действительно интересно. Жешув — это хаб, через который идет западная военная помощь в Украину. Это известный факт. Там аэродром, фактически создана американская военная база и, соответственно, идет сотрудничество».

По мнению политолога, Лукашенко в последнее время появляется на переговорах в России для озвучивания кремлевских текстов:

Это (происходит) уже не в первый раз, с 2020 года Путин регулярно использует Лукашенко в этой роли. Сейчас Путину хочется дестабилизировать ситуацию в Польше и Литве. В Литве есть признаки надвигающегося политического кризиса, в Польше идут парламентские выборы. Думаю, что вагнеровцы с одной стороны и тезисы о переброске тактического ядерного оружия с другой стороны направлены на дестабилизацию настроений внутри Польши и Литвы.

Евген Магда отмечает, что, казалось бы, России удобнее и понятнее грозить Западу в целом и Польше в частности ядерным оружием с территории Калининградской области — «те же границы Польши и Литвы рядом». «Но то была бы территория России. Никто не подвергает сомнению, в отличие от самой России, нормы международного права: Калининградская область — это российская территория. А Беларусь, пусть сейчас, скорее, формально — независимое государство. Россия вообще очень хорошо понимает, как работает западная система демократии», — считает Евген Магда.

Владимир Путин и Александр Лукашенко в Музее военно-морской славы в Кронштадте. 23 июля 2023. via REUTERS - SPUTNIK

По мнению политолога, в ближайшее время «пойдут вбросы, что Москва может ударить по Жешуву или по Варшаве тактическим ядерным оружием и удобнее это будет сделать с территории Беларуси».

«С другой стороны, есть вагнеровцы, количество которых в Беларуси реально пока неизвестно. Но четко понятно, конечно, что они будут создавать угрозу для Польши и Литвы. То есть возможны какие-то диверсионные действия, возможны какие-то вылазки на соседнюю территорию. Имидж и давление на общественное мнение. Москве хочется, чтобы граждане Польши и Литвы были менее уверены в собственном будущем, меньше доверяли собственной власти, склонялись к мысли, что НАТО неэффективно», — считает Евген Магда.

Посмотрите, на недавнем Саммите НАТО в Вильнюсе Столтенберг говорил, что вагнеровцев и ядерного оружия на территории Беларуси нет. Как только саммит НАТО закончился, вагнеровцы сразу появились под Минском. Это свидетельствует о слабости позиции самой России, потому что если бы у нее была сильная, наступательная позиция, она бы перед саммитом НАТО это сделала, бросила бы вызов, продемонстрировала, что она готова идти, так сказать, лоб в лоб. Но этого нет. И думаю, что не будет.

Внутренняя опасность для белорусов

«Я на самом деле очень сочувствую гражданам Беларуси. Потому что Лукашенко превращает страну в отстойник, который становится опасным для жизни. Ядерное оружие в Беларуси превращает страну в мишень для ответного или даже превентивного удара, — отмечает Евген Магда. — Кроме того, появились тысячи вагнеровцев. Думаете, они будут просто сидеть в своих палатках или пойдут куда-то в свои выходные дни? Что с этим будет делать Лукашенко? Одно дело рассказывать в Петербурге подготовленные тексты о вагнеровцах, которые рвутся в Польшу, и совсем другое дело, когда начнутся антисоциальные действия против граждан Беларуси».

Как, например, будут реагировать белорусские правоохранители? Они будут их так же быстро задерживать, как протестующих в 2020 году? Или будет так, как в 2020 году с 33 вагнеровцами? Которых задержали, а потом передали в Россию целыми и невредимыми? Это очень интересный вопрос, на самом деле, который пока не имеет ответа. Покажет время.

Для самого Лукашенко, его системы власти, вагнеровцы создают «реально серьезную угрозу, потому что они в эту систему власти не включены, они власти Лукашенко не подчиняются, при этом могут быть реальной силой». «И если от Ростова до Москвы сотни километров, то от Осипович до резиденции Лукашенко в Дроздах под Минском — меньше сотни, плюс дороги хорошие, так что могут быть разные варианты», — отмечает Евген Магда.

Спутниковый снимок военного лагеря боевиков ЧВК «Вагнер» в белорусской деревне Цель. 16 июля, 2023. via REUTERS - PLANET LABS PBC

Литва

Главный советник президента Литвы Кястутис Будрис отмечает, что пока до конца не ясно, какова функция вагнеровцев в Беларуси.

«Мы — пограничное государство НАТО, и нам важно знать процессы, происходящие рядом. (…) Из того вороха получаемой информации о том, что вагнеровцы будут обучать силы или выполнять какие-то другие задачи, у нас нет более четкой картины, но мы готовы ко всему», — заявил Будрис в эфире радиостанции Žinių radijas.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас призвал перестать «плясать под дезинформацию Путина и Лукашенко», добавив, что «за последний год возможности и огневая мощь литовской армии существенно изменились, у нас значительно увеличился боезапас и другие необходимые материалы».

Польша

Вооруженные силы Польши перебросят тысячу военных и 200 единиц техники к границе с Беларусью. Решение было принято в начале июля.

Польша также создает саперный батальон в районе Сувалкского коридора (узкий участок протяженностью около 100 километров на территории Польши и Литвы), наиболее вероятной цели возможной атаки России — занятие коридора позволяет отрезать страны Балтии от остальных европейских стран НАТО. «Еще одна воинская часть, создающаяся с нуля», которая будет «не последней», заявил в Twitter министр национальной обороны Мариуш Блащак.

«Польша — одна из первых потенциальных целей гибридной войны, которую Россия ведет против стран НАТО. У нас осенью пройдут парламентские выборы, они будут очень важные для политической системы Польши. Польша — ключевая страна восточного фланга НАТО и одна из тех стран, которые в наибольшей степени поддерживают Украину», — заявила в интервью «Радыё Свабода» политолог Анна Дынер.

Фото с совместных учений вагнеровцев и белорусских военных около Бреста, неподалеку от польской границы. 20 июля 2023. via REUTERS - BELARUSIAN DEFENCE MINISTRY

Латвия

Сегодня ситуация с вагнеровцами в Беларуси не представляет прямой угрозы Латвии, заявляют в Министерстве обороны страны.

При этом, как заявляет Минобороны Латвии, страна вместе с союзниками «очень внимательно следит» за размещением вагнеровцев в Беларуси.

До места дислокации вагнеровцев в Осиповичах — около 200 километров от латвийской границы.

Украина

В Минобороны Украины считают, что сегодня «прямой угрозы» от вагнеровцев в Беларуси для Украины нет, но разведка внимательно следит за перемещениями наемников в соседней стране.

«Это мощный такой компонент, который участвовал в боевых действиях, подготовленный… Это мощный элемент в системе присутствия РФ за границей», — заявил на недавнем брифинге представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

«Если говорить о нашей границе, то здесь ситуация остается полностью под контролем. У нашей границы нет перемещения техники или личного состава каких-либо подразделений, ни российских наемников, ни подразделений армии Беларуси или России», — сказал спикер украинской пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, Украина «должна быть готова к любому сценарию», «укрепление границы Украины с Беларусью продолжится».

Американский Институт изучения войны в очередном отчете заявил об отсутствии у вагнеровцев в Беларуси тяжелого вооружения, необходимого для «серьезного наступления на Украину или Польшу».

Даже в случае быстрого перевооружения вагнеровцы в Беларуси «не представляют значимой угрозы для НАТО», считают в Американском Институте изучения войны.

По данным телеграм-канала «Беларускі Гаюн», сейчас в Беларуси находится 3500–3600 вагнеровцев и около 700 единиц техники в лагере деревне Цель под Осиповичами.

Вагнеровцы провели учения совместно с белорусскими военными у границы Беларуси и Польши, также провели инструктаж сотрудников МВД Беларуси.

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