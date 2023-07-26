Молдова вышлет две трети сотрудников российского посольства

Кишинев высылает 18 российских дипломатов и 27 сотрудников из числа технического персонала, уточнил МИД Молдовы. В посольстве России останется 10 дипломатов и 15 технических сотрудников.

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Молдова резко сокращает дипломатическую активность России на своей территории. В среду, 26 июля, Кишинев объявил о высылке «к 15 августа» 45 человек, работающих в посольстве России после публикации в СМИ обвинений в шпионаже. «Сорок пять дипломатов и технических специалистов должны покинуть страну», — заявил AFP представитель МИД Молдовы. «Это решение принято после многочисленных недружественных действий в отношении Молдовы, а также попыток дестабилизации», – говорится в заявлении правительства.

У властей Молдавии возникли подозрения, что часть представителей посольства России может быть причастна «к дестабилизации ситуации в стране», пояснил глава МИД страны Нику Попеску. В понедельник СМИ сообщили о прослушивании телефонных разговоров агентами российских спецслужб, причем центральную роль в этих действиях играет посольство в столице Молдовы Кишиневе. На следующий день в МИД Молдовы был вызван российский посолОлег Васнецов.

Ранее молдавский Jurnal TV и The Insider сообщали о системах для шпионажа установленных на крыше посольства России в Кишиневе. В публикации говорилось, что на крышах посольства РФ в Кишиневе и резиденции сотрудники диппредставительства установлены 28 передающих и принимающих устройств.

«С нашей точки зрения, это серьезно подрывает возможности диалога между двумя странами, и, собственно, это решение совершенно не в духе дружественных нам стран», — сказал Васнецов, добавив, что антенны на здании приобретаются «на местном рынке», а многие из них уже «ржавые».

Штат диппредставительства будет сокращен до десяти дипломатов и 15 технических сотрудников.

Официальный спикер МИД России Мария Захарова уже пообещала ответные меры. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кишинев «сознательно заводит наши отношения в очень жалкое состояние».

«Ну, разумеется, это продолжение недружественной линии нынешнего руководства республики по отношению к нашей стране. К сожалению, к сожалению, Кишинев сознательно, сознательно заводит наши отношения в очень жалкое состояние. Можно только выражать сожаление в этой связи. Русофобия всячески поощряется сейчас в Молдове, часто не находит питательной среды среди людей. Люди, насколько мы знаем, вряд ли склонны к таким проявлениям русофобии, но само руководство рубит все канаты. Это плохо, но, разумеется, подобные шаги по дипломатическим правилам не оставляются без взаимности», — заявил Песков.

После начала российского вторжения в Украину два российских дипломата уже были высланы из Молдовы.

Президент Молдовы Майя Санду недавно выразила сожаление по поводу вмешательства России в дела страны, а также попыток свержения власти, организованных, по ее словам, Кремлем.

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