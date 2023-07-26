Очередной жестокий приговор белорусскому журналисту — шесть лет колонии Павлу Можейко

Беларусь

Гродненский областной суд признал журналиста Павла Можейко виновным в содействии «экстремистской деятельности», совершенном повторно. Он будет отбывать наказание в колонии усиленного режима. Адвокат Юлия Юргилевич, которую судили вместе с Павлом Можейко, также приговорена по этой же статье к шести годам колонии, но общего режима.

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В чем заключалось, по мнению обвинения, преступление Павла Можейко и Юлии Юргилевич? Для шести лет колонии, как счел суд, достаточно разместить на сайте телеканала «Белсат», вещающего из Польши на белорусском языке, информацию о приговоре недавно умершему в тюрьме художнику Алесю Пушкину и о том, что адвокат Юлия Юргилевич уходит из адвокатуры.

Вину в суде Павел Можейко и Юлия Юргилевич не признали. На суде Юргилевич заявила, что ее содержат в «скотских условиях», не давали знакомиться с делом. На первом заседании суда, который проходил с 10 июля в закрытом режиме, Можейко и Юргилевич встали спинами к журналистам государственных СМИ, допущенным на процесс. На робе Юргилевич была заметна надпись «Карцер №2».

Павел Можейко и Юлия Юргилевич на заседании суда. © Belta

Известно, что в СИЗО гродненской тюрьмы, где содержались Павел и Юлия, перестали принимать витамины и лекарства от родных заключенных.

В феврале 2023 года мать Павла Можейко на свидании заметила следы от наручников на руках сына и следы от удара на лице.

Судья Максим Филатов, рассматривавший дело Можейко и Юргилевич, известен по многим политическим приговорам. Именно он выносил приговор Витольду Ашурку, погибшему впоследствии в колонии при «неустановленных обстоятельствах»; он также судил фигурантов полностью сфабрикованного, по мнению правозащиты, «дела Автуховича» — от 2,5 до 25 лет колонии.

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Павла Можейко и Юлию Юргилевич задержали 31 августа 2022 года в Гродно.

Юлия Юргилевич защищала многих задержанных «по политике», в том числе художника Алеся Пушкина, музыканта, анархиста Игоря Банцера, блогера Vadimati.

Павел Можейко, помимо журналистской деятельности, был одним из основателей и директором «Центра городской жизни» — известного в Гродно частного образовательно-культурного пространства. В мае 2021 года экономический суд Гродненской области закрыл «Центр городской жизни» за выставленную там картину художника Алеся Пушкина. Поводом послужил донос известной в Беларуси так называемой инфоказачки Ольги Бондаревой, которая расценила портрет антисоветского партизана Евгения Жихаря работы Пушкина как «реабилитацию нацизма». За последний год по доносам Ольги Бондаревой в Беларуси убираются памятники деятелям белорусской культуры и истории, которые не трогали даже в СССР.

Также Павел Можейко координировал издательскую инициативу «Гарадзенская бібліятэка», которая специализировалась на выпуске книг авторов из Гродно и о Гродно.

Павел Можейко и Юлия Юргилевич признаны правозащитниками политическими заключенными осенью прошлого года. Европейская федерация журналистов обращалась к белорусским властям с требованием освобождения Можейко.

Для Павла Можейко это уже повторное признание политзаключенным. В 2002 году он стал одним из первых журналистов, осужденных за свою работу. За статьи во время президентской кампании 2001 года он был осужден вместе с редактором гродненской газеты «Пагоня» Николаем Маркевичем к двум годам ограничения свободы за «клевету на президента Республики Беларусь с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений». Отбывал наказание на «химии» — в исправительном учреждении открытого типа — работал на лесопилке.

В поддержку Павла Можейко его коллеги создали сайт.

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Сейчас в Беларуси правозащитниками признан политзаключенным 1481 человек. В этом списке находятся 36 представителей медиа.

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