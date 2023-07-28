Опрос Chatham House: Половина белорусской молодежи придерживается антивоенной позиции, треть – не определилась

Беларусь

Последний опрос Chatham House посвящен ценностям белорусcкой молодежи. Выборка респондентов ограничена до пользователей интернета. В Беларуси официально могут проводить социологические исследования только государственные социологи.

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Опрос проводился с 24 мая по 2 июня этого года в интернете в формате онлайн-интервью среди молодых людей 18−35 лет.

Как отметил на презентации итогов исследования политолог, глава «Белорусской инициативы» Chatham House Рыгор Астапеня, почти треть молодых белорусов — это открытые проевропейские свободолюбивые люди. Но столько же, как показывает опрос, среди них и закрытых ксенофобов, чаще всего — пророссийских настроений.

Рыгор Астапеня выделяет в результате исследования пять групп молодых белорусов. Самая массовая — 31% — «умеренно недовольные открытые прогрессивные демократы». Они осведомлены о политической и экономической жизни страны, готовы к реформам, ориентированы на Европу и заинтересованы в победе Украины в войне с Россией.

«Закрытых консерваторов» — 27%. Представители хорошо относятся к России, в том числе потому, что «традиционные ценности» являются важной частью дискурса РФ, они чаще склонны поддерживать Россию в войне.

«Умеренно довольные безразличные» — 15% респондентов.

«Недовольных консервативных авторитаристов» — 14%. Они «желают „сильной руки“ в государстве».

«Довольных открытых прогрессивных авторитаристов» — 13%. «У них открытое и рациональное мышление. Не слишком важны „традиционные ценности“, но такие белорусы больше других склонны поддерживать „сильную руку“ и ориентированы скорее на Россию», — отмечают в Chatham House.

Нейтралитет и дружба со всеми

30% опрошенных выступают за союз с Россией. За союз с Евросоюзом — 16%. Но большая часть респондентов либо за нейтралитет, либо за сотрудничество и с Россией, и с ЕС — по 27%.

Если говорить о военном сотрудничестве, то 47% выступают за внеблоковый статус Беларуси, 41% — за членство в ОДКБ, 12% — за вступление в НАТО.

К ядерному оружию в Беларуси 70% респондентов относятся отрицательно или скорее отрицательно. Ещё 20% — скорее положительно, 10% — точно положительно.

Военные действия России в Украине определенно не поддерживают 34% опрошенных молодых белорусов, 16% — скорее не поддерживают. Затруднились ответить — 33%. За Россию в этой войне — 6% респондентов, 12% — скорее поддерживают Россию.

То, что пятая часть белорусской молодежи одобряет российские действия против Украины, исследователи объясняют как поддержкой внутренней политики России (близкой официальной белорусской), так и воздействием пропаганды — белорусской и российской.

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