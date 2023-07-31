Марафон солидарности: за выходные белорусы собрали политзаключенным более полумиллиона евро

Беларусь

В субботу и воскресенье, 29 и 30 июля, белорусы собирали пожертвования на помощь политзаключенным и их семьям. К двухдневной акции, которую инициировало представительство по социальной политике Объединенного переходного кабинета, подключились более 20 независимых медиа в изгнании, БАЖ, правозащитный центр «Весна», фонд BYSOL и другие общественные инициативы и организации.

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К вечеру воскресенья, 30 июля, на счет марафона солидарности «Нам не ўсё адно» («Нам не всё равно») поступило 574 617 евро.

Сумма превысила ожидания многих экспертов, журналистов и общественных деятелей. Ведь тут и снижение активности продемократически настроенных белорусов: со времени многотысячных протестов прошло три года, в стране не утихают репрессии, вынужденно эмигрировали до 500 тысяч из девятимиллионной страны. В самой Беларуси за донаты еще 2020 года в помощь пострадавшим от насилия государства до сих пор сажают в тюрьму — это не единичные случаи, можно говорить о регулярных судах с приговорами в 4-5 лет колонии за пожертвование в фонды, которые позже были признаны режимом Лукашенко экстремистскими, например, в BYSOL. Уехавшие же из Беларуси политэмигранты в первую очередь заняты выживанием, поиском работы, интеграцией в новых странах, чтобы отдать деньги на некие марафоны солидарности, утверждали скептики.

«Самое важное, чего нам удалось достичь этим марафоном — это единство в стремлении помочь. Вернулось ощущение 2020 года времен ковида, с которым мы боролись вместе, времен горячих лета и осени (2020 года), когда мы вместе защищали свой выбор», – написал в Facebook глава BYSOL Андрей Стрижак.

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Все донаты собирались на один счет, откуда деньги распределятся между фондами, инициативами и организациями, которые помогают политзаключенным и их семьям, отмечает представитель Объединенного переходного кабинета по социальным вопросам Ольга Горбунова.

«Белорусы, я нами горжусь! – обратилась к соотечественникам белорусский демократический лидер Светлана Тихановская. – Я благодарна каждому, кто жертвовал деньги. Благодарю активистов, политиков, правозащитников и артистов, которые приняли участие в марафоне. Большое спасибо всем журналистам и независимым белорусским медиа, которые объединились вокруг одной цели».

Светлана Тихановская подчеркивает: «Этот марафон снова дал веру в то, что мы, белорусы, способны помогать друг другу, где бы мы не находились. Вместе мы снова показали всему миру, что нам небезразличны судьбы тех, кто сейчас находится в заложниках режима».

По данным представительства по социальной политике Объединенного переходного кабинета, пожертвования во время марафона достигали суммы в 10 тысяч евро, а одним из самых популярных вариантов донатов был 23,34 евро — статья Административного кодекса 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» была главным «поставщиком» протестующих в камеры летом-осенью 2020 года.

В настоящее время в Беларуси признаны политзаключенными 1474 человека, из них 36 — представители медиа.

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