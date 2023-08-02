Визит Папы Римского в Лиссабон: понтифик призвал Европу «навести мосты» к миру в Украине

В среду, в начале своего пятидневного визита в Лиссабон, посвященного Всемирному дню молодежи (WYD), Папа Римский Франциск призвал Европу «навести мосты» для установления мира в Украине.

Папа Римский Франциск машет рукой людям, прибыв на встречу с премьер-министром Португалии Антонио Костой в Лиссабоне, среда, 2 августа 2023 г. Папа Римский Франциск прибыл в среду в Лиссабон, чтобы в воскресенье принять участие в международном Всемирном дне молодежи, который, как ожидается, соберет в Португалии сотни тысяч молодых католиков.

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Прибывший в середине дня 86-летний папа Франциск был встречен с воинскими почестями в португальской столице, где ожидается миллион молодых паломников, которые примут участие в этом крупнейшем международном собрании католической церкви, размышляющей о своем будущем.

«С любовью глядя на Европу и характерный для нее дух диалога, мы можем спросить: куда вы плывете, если не предлагаете маршруты мира, (…) пути прекращения войны в Украине (…)?», — сказал Хорхе Бергольо в своей первой речи в культурном центре Белена, которую собравшиеся в зале представители власти и дипломатического корпуса встретили аплодисментами.

«Мы плывем по океану истории в бурные времена и ощущаем недостаток мужественных маршрутов мира», — посетовал Папа, который постоянно призывает прекращению войны в Украине с момента начала российского вторжения в феврале 2022 года. Его цитирует агентство Франс-Пресс.

За несколько минут до этого прошла его встреча с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой, консервативным и ревностным католиком.

По сообщению AFP, на улицах Лиссабона, частично перекрытого для проезда папского кортежа, собрались сотни верующих, ожидавших его у президентского дворца в Белене, бивших в барабаны и размахивавших флагами в цветах своих стран, которые скандировали: «Мы — молодежь Папы».

«Он близок к нам»

«Мы очень любим его, потому что он передает нам любовь, которую Бог питает к нам (…) Он ближе к нам», — цитирует AFP Байрона Сантьяго Чохолара, 26-летнего паломника из Гватемалы.

Молодые люди почти из всех стран мира съехались в португальскую столицу на эту неделю праздничных, культурных и духовных мероприятий, которая открылась во вторник мессой на вершине холма с видом на центр города и устье Тежу.

По этому случаю было задействовано около 16 000 сотрудников полиции и медицинских служб, перекрыто несколько дорог и станций метро — непростая задача для этого города с населением 550 000 человек, который уже принимает этим летом большое количество туристов.

Программа этой 42-й зарубежной поездки Папы Франциска, спустя два месяца после тяжелой операции на брюшной полости, включает 11 выступлений и около двадцати встреч.

Кроме того, через два месяца в Риме состоится всемирная встреча, посвященная будущему Церкви, это событие также служит барометром позиции молодых католиков в отношении приветствия ЛГБТ+, брака священников и места и роли женщин. Все это вопросы, по которым Франциск за 10 лет своего понтификата постепенно наметил реформы.

Жертвы педофилии

Поздно вечером Папа посетит монастырь иеронимитов, знаменитое здание XVI века на берегу Тежу, чтобы встретиться с духовенством страны, где 80% из 10 млн. жителей относят себя к католикам.

Будучи четвертым папой, посетившим Португалию, Франциск может воспользоваться возможностью затронуть деликатную тему педофилии в Церкви, спустя полгода после публикации шокирующего доклада комиссии независимых экспертов.

Согласно результатам расследования, проведенного по заказу португальских епископов, с 1950 года по меньшей мере 4815 несовершеннолетних стали жертвами сексуального насилия в религиозном контексте, причем эти действия «систематически» скрываются церковной иерархией.

По сообщению португальских церковных властей, Папа должен встретиться с жертвами сексуального насилия наедине, и эта встреча пока не включена в официальную программу.

В субботу Франциск посетит Марианскую святыню в Фатиме (центральная часть Португалии), а затем вернется в Лиссабон и примет участие в масштабном бдении в парке на окраине города, где на следующий день возглавит заключительную мессу.

Первоначально запланированное на август 2022 года, но отложенное из-за пандемии, это мероприятие, учрежденное в 1986 году Иоанном Павлом II, является крупнейшей католической встречей в мире.

После Рио-де-Жанейро (Бразилия, 2013 г.), Кракова (Польша, 2016 г.) и Панамы (2019 г.) это будет уже четвертый Всемирный день молодежи для Папы Франциска, который сейчас находится в инвалидном кресле.

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