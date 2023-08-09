Вагнер и мигранты: Польша и Латвия могут закрыть границу с Беларусью

Замминистра внутренних дел Польши заявил об отправке 2000 военнослужащих на границу с Беларусью для усиления пограничной охраны. Со своей стороны, Латвия вводит режим усиленного контроля с 11 августа по 10 февраля. Власти обеих стран заявляют о необходимости таких действий в связи с угрозой государственной безопасности. Польша опасается скопления наемников группы «Вагнер», Латвия заявляет о непропорционально большом количестве случаев незаконного пересечения границы и растущей в этой связи тенденцией.

Сотрудник латвийского спецподразделения пограничной охраны патрулирует вдоль забора на латвийско-белорусской границе в районе Робезниеки, Латвия, 8 августа 2023 года.

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Польша: 2000 дополнительных солдат на границе

О необходимости усилить персонал на белорусско-польской границе сообщил в понедельник заместитель министра внутренних дел.

Глава пограничной службы Томаш Прага сообщил, что в этом году польско-белорусскую границу пытались незаконно пересечь 19 000 человек, в то время как в прошлом году их было 16 000.

«Генерал (Прага) попросил перебросить на польско-белорусскую границу еще 1 000 солдат», — сказал заместитель министра внутренних дел Мацей Васик.

В среду Васик заявил, что на усиление погранохраны будут отправлены 2000 военнослужащих.

Польша построила на границе с Белоруссией заслон, оснащенный электронной защитой.

В последние недели у границы появились солдаты из наемного отряда «Вагнер», что, по мнению премьер-министра Матеуша Моравецкого, направлено на дестабилизацию ситуации на восточном фланге НАТО.

Латвия: усиление режима охраны границы и обыски домов в случае необходимости

В Латвии с 11 августа по 10 февраля 2024 года режим работы систем охраны границы также будет работать в усиленном режиме.

Соответствующий приказ был издан правительством Латвии. Усиленный режим будет действовать на территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдауговского краев и Даугавпилса.

Кроме того, МИД Латвии сообщил, что от ближайших соседей, Польши и Литвы также поступает информация о случаях незаконного пересечения границы с территории Беларуси. По данным МВД, с 11 августа 2021 года в пересечении латвийской границы было отказано более 14 000 человек, в том числе 5461 человек с 1 января по 7 августа этого года.

Согласно приказу усиленный режим будут поддерживать госпогранохрана, а также Национальные вооруженные силы и полиция.

В соответствии с приказом, должностные лица могут «проникать в жилые и нежилые помещения и на земельные участки с целью выявить места, где скрываются лица, незаконно пересекшие границу, а также для предотвращения угрозы жизни людей».

Правозащитники: «уникальная миграционная ситуация»

Международные наблюдатели и правозащитники называют существующий с июня 2021 года миграционный кризис на границе ЕС с Беларусью «уникальной миграционной ситуацией».

Большинство из них считает его «рукотворным» и называют авторов: Минск и Москва.

Начиная с осени 2021 года возросший миграционный поток стали называть полноценным миграционным кризисом на восточных границах Евросоюза. Он повлек за собой многочисленные нарушения со стороны погранохраны Польши и Латвии в отношении беженцев.

По данным проекта «Missing migrants project» Международной организации по миграции, за период 2021–2022 подтверждены 23 случая смертей на границе Беларуси и ЕС, а польские правозащитники сообщили о 37 подтвержденных случаях смертей на границе с 2021 года и 317 пропавших беженцах, с родственниками которых они находятся в контакте.

→ Правозащитники: Миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС продолжается, точное количество жертв неизвестно

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