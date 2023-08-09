Три года кризису в Беларуси. Запад обещает непоколебимую поддержку белорусам. Режим Лукашенко только усиливает репрессии

БЕЛАРУСЬ

В третью годовщину президентских выборов в Беларуси белорусская оппозиция проводит акции солидарности в десятках городах мира. В самой Беларуси сейчас любое проявление недовольства нынешним режимом гарантированно отправляет в тюрьму — правозащитники говорят о тысячах преследуемых за свою гражданскую позицию и политические убеждения.

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9 августа 2020 года Беларусь необратимо изменилась — это признают как сторонники Александра Лукашенко, все эти три года ищущие и находящие внутренних врагов повсеместно, так и сторонники перемен, вышедшие 9 августа с мирным протестом на улицы Минска и других городов и попавшие под беспрецедентный по жестокости и массовости удар силовиков.

Атака на сторонников перемен началась почти сразу же по окончании голосования — лидер демократических сил Светлана Тихановская не успела объявить о результатах альтернативного подсчета системы «Голос», как стало известно о применении силовиками светошумовых гранат и резиновых пуль буквально в двух километрах от штаба претендентки на пост президента.

Альтернативный подсчет указывал на победу Тихановской, которая стала заменой накануне выборов арестованных Виктора Бабарико и Сергея Тихановского, а также успевшего уехать из страны Валерия Цепкало — 56% избирателей проголосовали за нового президента.

Задержания противников режима Лукашенко не прекращались все эти три года — речь идет о десятках тысяч человек. Не менее пяти сотен тысяч человек по политическим мотивам покинули страну за три года.

Как сообщает 9 августа 2023 года правозащитный центр «Весна», с 2020 года по сегодняшний день с уголовным преследованием по политическим мотивам столкнулись не менее 4300 человек, не менее 3645 осуждены по уголовным делам. Сейчас в заключении находится 1494 политзаключенных, хотя сами правозащитники признают, что политзаключенных как минимум в 3 раза больше — защита часто рекомендует родственникам заключенного не опубличивать «политику» в целях безопасности для самого заключенного.

Протесты в Беларуси. Минск, 1 ноября 2020. AP

Правозащитники подчеркивают: все политзаключенные содержатся в нечеловеческих условиях, многих удерживают в режиме «инкоммуникадо» — без связи с внешним миром, лишают права на защиту, отправляют в карцеры и штрафные изоляторы со «специальными условиями». Несколько человек погибли во время протестов 2020 года, есть и умершие в заключении, несколько из них — при неясных обстоятельствах.

До сих пор нет определенной информации о состоянии здоровья претендента на президентский пост, экс-банкира Виктора Бабарико, приговоренного к 14 годам колонии и госпитализированного весной этого года. Нет связи с еще одним политзаключенным, претендентом на пост президента Сергеем Тихановским, мужем Светланы Тихановской. Более полугода нет никакой информации у родных о состоянии политика Николая Статкевича.

Евросоюз осуждает и обещает продолжать поддержку

«Сегодня отмечается годовщина сфальсифицированных и нелегитимных президентских выборов 2020 года в Беларуси, за которыми последовали драконовские репрессии против правозащитников и белорусов, выступающих за свободу. Евросоюз осуждает продолжающееся жестокое притеснение со стороны Лукашенко и поддерживает демократические силы в Беларуси», — написал в Twitter 9 августа 2023 года председатель Евросовета Шарль Мишель.

Today marks the anniversary of the 2020 falsified & non-legitimate presidential elections in Belarus, followed by a draconian crackdown against human rights defenders & pro-freedom Belarusians.

🇪🇺condemns Lukashenko’s continued brutal oppression & supports democratic forces in 🇧🇾 — Charles Michel (@CharlesMichel) August 9, 2023

Дипломаты Литвы, Латвии, Польши и Эстонии выступили с заявлением, в котором обещают оставаться верными историческому лозунгу «За нашу и вашу свободу».

«Три года назад, 9 августа 2020 года, Александр Лукашенко провозгласил себя победителем cфальсифицированных президентских выборов, тем самым поправ демократические устремления и права белорусского народа. Этот преступный захват власти нелегитимным режимом с тех пор привел к массовым внутренним репрессиям, соучастию в военных преступлениях и преступлении агрессии, быстрой эрозии суверенитета Беларуси, а также к дестабилизации региона», — говорится в заявлении МИД четырех стран.

Как подчеркивается в совместном заявлении, «мы верим в демократическую, независимую и суверенную Беларусь так же, как верим в победу Украины, наша поддержка народа Беларуси, борющегося за свою свободу и достоинство, останется непоколебимой».

Четыре соседние с Беларусью страны ЕС предупреждают белорусские власти:

Авторитарные режимы рухнут, а тираны предстанут перед судом. Мы повторяем наш призыв к немедленному и безоговорочному освобождению и реабилитации всех политзаключенных, к прекращению репрессий и соучастия в агрессии России против Украины. Пока продолжаются репрессии, нарушения международного права, продолжающаяся инструментализация миграции или других преступлений, мы продолжим изоляцию преступного и нелегитимного режима Лукашенко и усиление против него адресных и секторальных санкций ЕС.

Глава МИД Польши Збигнев Рау также обнародовал отдельное обращение: «Насилие режима ударило в значительную часть общества. Массовые аресты, избиения, запугивание и даже убийства — это ответ властей на стремление граждан к достойной жизни. Белорусское общество, в том числе польское меньшинство, лишено возможности для нормального развития».

«Мы, поляки, помним нашу собственную трудную историю, поэтому точно понимаем ваше желание жить в свободном белорусском государстве. Верю, что сможете вернуть свою Отчизну», — обратился Збигнев Рау к белорусам, которые сейчас вынужденно живут вне своей страны.

«Этот день мог бы стать началом новой Беларуси»

«9 августа 2020 года — не простая дата для каждого белоруса. Разве не так? Этот день мог бы стать началом новой Беларуси, — заявила в своем обращении к соотечественникам лидер демократических сил Светлана Тихановская. — Беларуси, в которой никогда не будет политзаключенных и преследований за инакомыслие. Беларуси, где разговор на родном языке — повод для восхищения, а не насилия. Беларуси, куда стараются попасть, а не которую спешат покинуть».

По словам Тихановской, в 2020-м «мы понимали, что бросаем вызов системе, существовавшей десятилетиями, режиму, ставившему власть выше людей, но все равно шли вперед, потому что были уверены, что правда на нашей стороне».

За три года режим попытался «лишить нас наших мечт», «свободы, родины, независимости», «многим народам не пришлось пройти через то, через что прошли мы с 2020 года», говорит Тихановская, перечисляя имена погибших и умерших в заключении.

«Мы ответили на насилие и репрессии, поддержав политзаключенных и помогая их семьям. В ответ на попытки загнать язык и историю под асфальт, мы перешли на белорусский язык и издаем книги. Желание лишить страну суверенитета было встречено партизанскими действиями и отвагой (белорусских добровольцев) на поле боя в Украине. Мы остались белорусами, искренними, честными, невероятными. (…) И мы продолжаем движение», — сказала Светлана Тихановская.

Протесты в Беларуси. Минск, 9 августа 2020. AP

Накануне годовщины выборов в Варшаве прошла конференция Объединенного переходного кабинета. Отчет за год и дискуссии — прорывных решений или хотя бы четкой стратегии действий публично не предлагалось.

Как изменились протестные настрояния белорусов

Старший эксперт Центра новых идей социолог Геннадий Коршунов, до лета 2020 года возглавлявший государственный Институт социологии Академии наук, накануне годовщины выборов представил результаты изучения динамики состояния продемократической части белорусского общества. Исследование проводилось с 26 по 30 июля 2023 года. Социолог подчеркивает, что «особенностью выборки исследования является презентация мнений не всего белорусского общества, но только его продемократической части».

Итак, как утверждает социолог, демократическое ядро белорусского общество «страницу не перевернуло» — перевернуть страницу предлагал Александр Лукашенко во время протестов 2020 года.

Во-первых, как и год назад, большинство опрошенных не согласны с тем, что они окончательно проиграли. И тогда, и теперь больше половины опрошенных отвергают идею о том, что „протестное движение 2020 года потерпело поражение“. В 2022 году так считало 59%, в 2023 году — 55%. Разница между цифрами минимальна, хотя и отмечается тенденция к снижению. Среди тех беларусов, которые сейчас вынуждены быть вне Беларуси, доля отвергающих поражение 2020 года, такая же, как и в стране. Во-вторых, уровень информационной заинтересованности по сравнению с прошлым годом практически не изменился. И тогда, и сейчас, как минимум раз в неделю новости о Беларуси проверяют порядка 80% опрошенных. (…) В-третьих, за минувший год разочарования событиями 2020 года не произошло — абсолютное большинство опрошенных, как в Беларуси, так и за ее границами, не расскаиваются в том, что принимали участие протестах или поддерживали их. Геннадий Коршунов.

Но, отвечая на вопрос о своих действиях при возможности вернуться в август 2020 года, чуть более 40 процентов сказали, что «были бы более активны». Среди эмигрантов таких — 48 процентов.

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