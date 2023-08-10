День солидарности белорусов: акции в третью годовщину выборов президента прошли по всему миру

В самой Беларуси годовщину августа 2020-го отмечали подпольно — в сети появилось несколько фото с заблюренными лицами демонстрантов. Главная акция международного дня солидарности прошла в столице Литвы — в Вильнюсе, издавна важном для белорусов городе, сейчас находится штаб Светланы Тихановской, признанной западными странами демократическим лидером Беларуси и заговорщицей-экстремисткой режимом на родине. В этом марте Тихановскую заочно приговорили в Минске к 15 годам колонии общего режима.

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Сама Светлана Тихановская называет себя president-elect: данные программы «Голос» показывают, что претендентка на пост президента в 2020 году победила в первом туре — с 56 процентами голосов.

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Акция в Вильнюсе, можно сказать, началась уже днем — экс-политзаключенная Анастасия Булыбенко, ранее осужденная по «делу студентов» на 2,5 года, провела в Вильнюсе одиночный пикет «Насилие. Жестокость. Боль». Руки девушки были в наручниках.

Я стою здесь, потому что мне все еще больно. Я стою здесь, потому что я все еще хочу говорить. Я хочу выплеснуть всю эту боль, и чтобы больше людей узнали о ситуации в Беларуси, потому что это очень важно, — заявила Анастасия изданию „Салідарнасць“. — После того, как я оказалась в тюрьме на два года за свой голос, я все еще имею и хочу им пользоваться. Для меня еще ничего не закончилось, потому что это все еще продолжается. То, что я теперь нахожусь в безопасности, в глобальном смысле вообще ничего не решает. Я каждый день читаю новости, мои девочки все еще находятся в колонии, мне снятся кошмары… Какой это может быть конец?

Бывшая политзаключенная Анастасия Булыбенко. Акция «День солидарности» по случаю третьей годовщины выборов в Беларуси. Вильнюс, 9 августа 2023. © RFI

Вечером 9 августа на Кафедральной площади Вильнюса собралось около тысячи человек под бело-красно-белыми флагами — политэмигранты, уже бывшие политзаключенные, активисты, политики.

По случаю третьей годовщины выборов в Беларуси белорусские диаспоры за рубежом провели международную акцию «День солидарности». Главная акция — Марш достоинства — прошла в столице Литвы. Вильнюс, 9 августа 2023. © RFI

Лозунги: «Не забудем, не простим!», «Смерть диктаторам, свободу политзаключенным!», флаги с названиями районов Минска, маленьких и больших городов — такие флаги появились в августе 2020-го — на маршах против фальсификации выборов и государственного насилия распространилась практика сбора районных колонн под своей символикой — так проще было искать своих при выдвижении с препятствиями в центр города, да и повышало градус солидарности на акциях.

Акция «День солидарности» по случаю третьей годовщины выборов в Беларуси. Вильнюс, 9 августа 2023. © RFI

Новый лозунг — «Кветак больш ня будзе!» («Цветов больше не будет!») — тоже отсылает к событиям трехгодичной давности.

Транспарант «Цветок больше не будет!» на акции «День солидарности» по случаю третьей годовщины выборов в Беларуси. Вильнюс, 9 августа 2023. © RFI

Все восторгались, да и мы сами собой восторгались, своим мирным протестом — с цветочками выходили, на лавочки забирались без обуви, ждали зеленый для перехода улиц. Верили, что будет как в Чехословакии в конце 80-х или как в ГДР — власти увидят, сколько нас, и поймут, что надо считаться с народом, идти на переговоры, на перевыборы и так далее… Не сработало — Лукашенко и его банда плевать хотела на мирные хождения, видимо, надо было показывать зубы, по-другому не поймут. Ну, на ошибках учатся — больше цветов точно не будет, — поясняет корреспонденту RFI смысл лозунга один из участников митинг, экс-минчанин Вадим.

Светлана Тихановская обращается к собравшимся на главной площади Вильнюса: «Дорогие белорусы! Три года назад Беларусь изменилась. Изменилась раз и навсегда. Наша страна вернулась на политическую карту мира. Благодаря вам, обычным, а на самом деле необычным белорускам и белорусам, благодаря вашей смелости, честности, креативности — о Беларуси заговорил весь мир. (…) Наш народ продемонстрировал волю к свободе. И за три года эта воля никуда не делась. Несмотря на репрессии. Несмотря на массовую вынужденную эмиграцию».

«Эта страна принадлежит нам, а не узурпаторам и оккупантам. И нашим врагам я хочу сказать: мы никуда не уйдем. Нас ничто не остановит, пока мы не вернем себе свою страну», — обратилась Тихановская к белорусскому режиму.

Светлана Тихановская на акции «День солидарности» по случаю третьей годовщины выборов в Беларуси. Вильнюс, 9 августа 2023. © RFI

По словам Светланы Тихановской, белорусам ни в коем случае нельзя переходить в «режим ожидания».

Дорогие друзья, я часто слышу: „Ну когда мы уже вернемся домой. Сколько уже можно ждать?“. Но давайте договоримся: меньше говорить про „ждать“, а чаще задавать себе вопрос, что я могу сделать, чтобы наша победа наступила быстрее. Только мы сами сможем вернуть себе свою страну. Светлана Тихановская

Выступали и литовские политики. Так, Эмануэлис Зингерис, один из основателей «Саюдиса», депутат Сейма и руководитель комитета Сейма по международным делам, объявленный официальным Минском персоной нон-грата еще в 2012 году, заверил собравшихся в неизменной поддержке Литвой стремления соседей-белорусов к свободе. Общая история не может нас оставлять в стороне (Великое княжество Литовское было общим государством литовцев и белорусов до раздела Российской империе Речи Посполитой и ВКЛ в конце 18 века — RFI), сказал депутат Сейма.

Когда в 2016 году на склоне горы Гедимина были найдены останки повстанцев 1863 года, казненных русскими, в том числе национального героя Беларуси Кастуся Калиновского, то белорусские власти предлагали Литве передать останки Калиновского в Беларусь и перезахонить там. Нет, ответили им. Пока в Беларуси у власти преступный режим, Калиновский будет в Литве. Мы знаем, что происходит в Беларуси сейчас со всем национальным — все уничтожается. За нашу и вашу свободу! Жыве Беларусь!, — заявил Эмануэлис Зингерис.

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Эмануэлис Зингерис, один из основателей «Саюдиса», депутат Сейма Литвы и глава комитета Сейма по международным делам. Акция «День солидарности» по случаю третьей годовщины выборов в Беларуси. Вильнюс, 9 августа 2023. © RFI

Белорусские проблемы в Литве

Между тем, президент Литвы Гитанас Науседа недавно снова призвал уравнять национальные санкции в отношении белорусов и россиян из-за появления в Беларуси наемников «ЧВК Вагнера». Кроме того, литовские власти опасаются появления среди эмигрантов в Литве агентов белорусской разведки и КГБ. Сейчас в Литве более 60 000 вынужденных политэмигрантов из Беларуси. Напомним, весной Сейм отклонил проект закона, распространяющий санкции против граждан России и на белорусов.

Светлана Тихановская во время митинга сообщила журналистам, что встречалась 9 августа с президентом Литвы. «Я донесла позицию демократических сил Беларуси о том, что нельзя ставить знак равенства между белорусами и россиянами (…), отождествление граждан Беларуси и России будет ударом прежде всего по тем белорусам, которые борются против режима, выступают за демократизацию страны», — сказала Тихановская.

«Решение, конечно, будет приниматься руководством Литвы. Литва сделала очень много для белорусов. Нельзя сейчас нападать на данную страну, которая многим жертвует ради нас, которая солидарна с нами, когда угрожают ее национальной безопасности, — отметила глава белорусских демсил. — Я думаю, что мы вместе с литовскими властями найдем решение, как помочь избежать этих угроз, ослабить их, но одновременно дать возможность белорусам продолжать переезжать и искать убежище».

По случаю третьей годовщины выборов в Беларуси белорусские диаспоры за рубежом провели международную акцию «День солидарности». Главная акция — Марш достоинства — прошла в столице Литвы. Вильнюс, 9 августа 2023. © RFI

10 августа премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью Žinių radijas заявила по поводу унификации санкций против белорусов и россиян: «Я думаю, что сейчас есть немало оснований, а гуманитарные исключения, в основе которых лежит объективная необходимость и угроза людям, противникам режима, эти исключения есть и остаются. (…) Я не могу сказать, надо ли уравнять все на 100%, или возможны какие-то промежуточные решения, но, я думаю, эта дискуссия в парламенте возобновится».

Концерт для белорусских дипломатов

Участники митинга на Кафедральной площади завершили акцию шествием к посольству Беларуси в Литве, где украсили ворота и ограждение здания бело-красно-белыми лентами, вдоль ограждения были выставлены лампады с портретами жертв режима с конца 90-х — пропавшие политики и журналисты — и до сегодняшнего дня — погибшие в 2020-м, умершие в тюрьме.

Акция «День солидарности» по случаю третьей годовщины выборов в Беларуси. Вильнюс, 9 августа 2023.В столице Литвы Марш достоинства прошел от Кафедральной площади до посольства Беларуси. © RFI

Посольство, ожидаемо, выглядело безлюдным. Импровизированный концерт у ворот белорусской дипмиссии продолжался до ночи.

Акция «День солидарности» по случаю третьей годовщины выборов в Беларуси. Вильнюс, 9 августа 2023. © RFI

Акция «День солидарности» по случаю третьей годовщины выборов в Беларуси. Вильнюс, 9 августа 2023.В столице Литвы Марш достоинства прошел от Кафедральной площади до посольства Беларуси. © RFI

По случаю третьей годовщины выборов в Беларуси белорусские диаспоры за рубежом провели международную акцию «День солидарности». Главная акция — Марш достоинства — прошла в столице Литвы. Вильнюс, 9 августа 2023. © RFI

Акция «День солидарности» по случаю третьей годовщины выборов в Беларуси. Вильнюс, 9 августа 2023.В столице Литвы Марш достоинства прошел от Кафедральной площади до посольства Беларуси. © RFI

Светлана Тихановская на акции «День солидарности» по случаю третьей годовщины выборов в Беларуси. Вильнюс, 9 августа 2023. © RFI

Светлана Тихановская на акции «День солидарности» по случаю третьей годовщины выборов в Беларуси. Вильнюс, 9 августа 2023. © RFI

Акция «День солидарности» по случаю третьей годовщины выборов в Беларуси. Вильнюс, 9 августа 2023. © RFI

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