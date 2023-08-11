С 2018 года более 100 тысяч мигрантов нелегально пересекли Ла-Манш на лодках

Миграционный кризис

Более 100 тысяч мигрантов нелегально пересекли Ла-Манш на маленьких лодках с 2018 года. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на собственные подсчеты на основе сводок британского МВД.

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В четверг британская полиция зафиксировала еще 755 мигрантов, предпринявших опасное плавание к побережью Англии из Франции. Речь идет о дневном рекорде с начала 2023 года. Таким образом, общее число нелегально пересекших Ла-Манш по морю достигло 100 715 человек с 2018 года.

С 2018 года число нелегальных пересечений Ла-Манша на лодках значительно выросло на фоне усложнившегося доступа в порт и в Евротоннель. Усиленный контроль и меры по блокировке делают крайне сложной или фактически невозможной для мигрантов возможность попасть в фуры или на паромы, направляющиеся в Англию.

В Кале, например, установили ограждения из колючей проволоки и бетонные стены с целью помешать мигрантам разбивать лагеря или добраться до порта или к тоннелю. Ненадежные надувные лодки стали основным средством передвижения мигрантов, отправляющихся из Франции в Великобританию.

Рабочие устанавливают бетонную стену у заправки в Кале с целью помешать мигрантам попасть в припаркованные там фуры, январь 2019 г. AFP - PHILIPPE HUGUEN

2022 год побил все рекорды по числу нелегальных плаваний через Ла-Манш — на маленьких лодках пролив за год пересекли более 45 тысяч мигрантов. С начала этого года их почти 16 тысяч.

Опасные попытки переплыть через Ла-Манш регулярно приводят к человеческим жертвам: лодки, за попадание на борт которых мигранты платят большие деньги перевозчикам, терпят крушение. В ноябре 2021 года 27 человек погибли в результате очередной трагедии в проливе, ставшей самой смертоносной за последние годы.

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Баржа для мигрантов

В Великобритании перед выборами в парламент, ожидающимися в 2024 году, правящие консерваторы усиливают риторику о намерениях бороться с нелегальной иммиграцией. Премьер-министр Риши Сунак сделал эту тему одной из центральных в своей программе.

Флагманом правительственного плана «Stop the boats», нацеленного на прекращение опасного пересечения Ла-Манша мигрантами, стала специально оборудованная баржа Bibby Stockholm для размещения просителей убежища. По мнению британских властей, перспектива ожидания в таких условиях должна отвадить некоторых желающих перебраться в Великобританию.

На этой неделе первых просителей убежища разместили на Bibby Stockholm, пришвартованной у побережья графства Дорсет. Ранее эту баржу уже использовали в Германии и Нидерландах для размещения бездомных и просителей убежища. Британские власти заявили о готовности расселить на трехпалубной барже единовременно до 500 мужчин-мигрантов на время рассмотрения их запросов на убежище. В правительстве указывают, что содержание мигрантов на барже значительно дешевле аренды гостиничных номеров.

Баржа Bibby Stockholm, на которой начали размещать просителей убежища, графство Дорсет, Англия, 21 июля 2023 г. AP - Andrew Matthews

Решение разместить просителей убежища на барже подверглось критике благотворительных организаций и правозащитников, назвавших такой шаг «негуманным» и «жестоким». «Решение изолировать на барже сотни людей — это лишь продолжение политического спектакля, который правительство разыгрывает, чтобы скрыть провалы системы предоставления убежища», — цитировала «Би-би-си» директора Amnesty International по правам беженцев и мигрантов в Великобритании Стива Вальдеса-Симондса. Против пришвартованной баржи для мигрантов выступают и местные жители.

11 августа власти объявили, что всех 39 уже размещенных на барже просителей убежища переселяют из-за обнаружения на Bibby Stockholm опасной бактерии легионеллы в бортовой системе водоснабжения. Бактерия вызывает опасную пневмонию, так называемую «болезнь легионеров». В МВД отметили, что переселение — это мера предосторожности, ни у кого из поселенных на баржу не выявлено симптомов болезни. Также власти заявили, нет риска для остальной части Портленда, где пришвартована баржа. Сообщается, что рутинный анализ воды провели до заселения людей на баржу, а результаты пришли уже после.

Дополнительное тестирование было проведено экспертами по гигиене совета Дорсета после того, как были обнаружены опасные бактерии. Ожидается, что просителей убежища заселят обратно только в том случае, если внутреннее водоснабжение полностью очищено от загрязнения.

Депортация в Руанду?

В конце июля британский парламент одобрил новый закон, запрещающий подавать просьбы об убежище в Великобритании мигрантам, прибывшим нелегальным путем на британскую территорию. Этот закон раскритиковали в ООН, заявив, что он вступает в противоречие с международными обязательствами Соединенного Королевства в сфере прав человека и беженцев. Перед вступлением в силу закон должен подписать король Карл III.

Новый закон также подразумевает депортацию нелегальных мигрантов на родину или «в безопасную третью страну, такую как Руанда». Подразумевается, что в Руанде мигранты смогут подать просьбу об убежище. Соответствующий договор был подписан между Лондоном и руандийским правительством. Великобритания уже заплатила правительству Руанды 140 миллионов фунтов стерлингов за эту схему, но не указала общую стоимость, отмечает «Би-би-си».

Неясно, что будет происходить в ближайшее время с людьми, прибывающими в Англию на лодках нелегальным путем. Закон обязывает власти брать под стражу и выдворять нелегалов или в Руанду, или другую «безопасную» страну. Великобритания не подписывала соглашений о переселении мигрантов с другими странами (кроме Руанды), а выдворение в Руанду запретил британский апелляционный суд.

Суд в Британии посчитал, что Руанда не является безопасной третьей страной из-за «проблем» в системе предоставления убежища, в связи с чем некоторых мигрантов могут отправить оттуда обратно на родину, где им может грозить опасность. Британское правительство намерено оспорить решение апелляционного суда в вышестоящей инстанции. Пока ни один мигрант не подвергся такому переселению.

Правительство Великобритании на этой неделе также заявило, что создало специальную рабочую группу для борьбы с «адвокатами-мошенниками, которые учат нелегальных мигрантов лгать» и помогают им «эксплуатировать иммиграционную систему» страны.

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