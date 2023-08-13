Евростат: Число беженцев из Украины со статусом временной защиты в ЕС на конец июня превышало 4 миллиона человек

Статус временной защиты в странах Европейского союза на 30 июня 2023 года имели 4 миллиона 65 тысяч граждан стран, не входящих в ЕС, которые покинули Украину в результате полномасштабного российского вторжения, сообщило на этой неделе агентство Евростат. Европейское статистическое ведомство уточняет, что 98% этих беженцев — граждане Украины.

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«По сравнению с концом мая этого года число получивших временную защиту увеличилось в Евросоюзе на 45 800 человек (рост на 1%). Наибольший прирост наблюдался в Германии (+21 830 человек / +2%), Чехии (+9050 человек / +2,7%) и Ирландии (+3100 человек / +3,7%)», — указывает европейское статистическое ведомство.

Основными странами ЕС по числу беженцев из Украины, получивших временную защиту, остаются

Германия (1 миллион 133 тысячи человек или 28% от общего числа)

Польша (почти 978 тысяч человек / 24%)

Чехия (349 тысяч человек / 9%)

«Только в двух странах произошло сокращение числа лиц, находящихся под временной защитой: в Польше (минус 13 635 человек / -1,4%) и Италии (минус 1005 человек / -0,6%)», — сообщает Евростат.

По данным ведомства, в мае число получателей временной защиты из Украины увеличилось в ЕС на более чем 57 тысяч человек (+1,4%), в апреле — на 51 тысячу (+1,3%). Все три месяца второго квартала наибольший прирост наблюдался в Германии (суммарно на 65,7 тысяч человек), почти на 24 тысячи число получивших защиту выросло в Чехии. Лидером сокращения все три месяца была Польша (минус 22 тысячи человек).

В целом за второй квартал этого года количество украинцев, получателей временной в ЕС, увеличилось на 154 тысячи (+3,9%), за все первое полугодие — на 239 тысяч (+6,2%). Основной приток беженцев пришелся на Германию: 165,7 тысяч человек за полугодие (+17%).

Евростат отмечает, что в пропорции к численности населения наибольшее число беженцев, бенефициаров временной защиты, в июне 2023 года зафиксировано в Чехии (32,2 на тысячу человек населения), в Польше (26,6), в Эстонии (25,8), Болгарии (24,9) и Литве (24,7). Средний показатель на уровне ЕС — 9 беженцев на тысячу человек населения.

Число беженцев из Украины со статусом временной защиты в странах Евросоюза на 30 июня 2023. © ec.europa.eu/eurostat

Согласно европейской статистике, в списке стран, принимающих более ста тысяч украинских беженцев, находятся Испания (более 180,2 тысяч), Болгария (почти 161 тысяча), Италия (157 тысяч), а также Румыния (133,5 тысячи), Нидерланды (почти 126 тысяч) и Словакия (104 тысячи).

От 50 до 100 тысяч беженцев принимают Ирландия (почти 87 тысяч), Австрия (почти 76 тысяч), Литва (более 70 тысяч), Бельгия (чуть менее 68 тысяч).

Франция по состоянию на июнь месяц предоставляла временную защиту более чем 67 тысячам взрослых украинцев (несовершеннолетние дети в эту статистику не включаются — отмечает Евростат).

Более 65 тысяч беженцев из Украины были зарегистрированы в Швейцарии, 56 тысяч — в Финляндии и почти 55 тысяч —в Португалии.

Европейское статистическое агентство также указывает, что почти половину — 46,6% — получателей временной защиты в ЕС составляют женщины. Дети — немногим более одной трети (34,4%). Взрослые мужчины — менее пятой части (19%) от общего числа получивших временную защиту.

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