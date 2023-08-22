Афинская декларация: 11 стран Балкан и Восточной Европы осудили агрессию РФ и поддержали украинскую «формулу мира»

Одиннадцать государств Балкан и Восточной Европы на саммите в Афинах подписали декларацию, где выражена поддержка украинской «формуле мира». Нападение РФ на Украину квалифицировано как нарушение законов и принципов, долгое время обеспечивавших стабильность и безопасность в Европе, и «пагубным последствием ревизионизма». Среди подписантов — Сербия, Болгария, Хорватия, страна, принявшая саммит, — Греция, а также сама Украина.

Лидеры стран Западных Балкан, Восточной Европы и ЕС на встрече в Афинах, 21 августа 2023 г.

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«Перед вызовом российской агрессии мы выражаем нашу непреклонную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», — говорится в Афинской декларации, подписанной президентами и главами правительств 11 стран Балкан и Восточной Европы. Ее текст опубликован на сайте офиса президента Украины.

Документ подписали Сербия, Молдова, Украина, Черногория, Греция, Румыния, Косово, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Болгария и Хорватия.

Декларация была подписана в присутствии председателя Европейского совета Шарля Мишеля и председательницы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Афинская декларация осуждает российское вторжение в Украину, которое названо «поворотным моментом для Европы», создающим «новый уровень осознания общих принципов, единства и общего будущего в рамках ЕС».

«Законы и принципы, так долго способствовавшие стабильному и предполагаемому порядку европейской безопасности, были нарушены, и мы снова становимся свидетелями проявления пагубных последствий ревизионизма», — говорится в документе.

Подписанты выразили поддержку и признательность Владимиру Зеленскому «за его упорные усилия, направленные на установление принципов мира в его формуле мира в соответствии с Уставом ООН».

«Мы согласились, что не может быть безнаказанности за военные преступления и другие зверства, такие как нападения на гражданское население и разрушение инфраструктуры, и все виновные должны быть привлечены к ответственности», — подчеркивается в документе.

В декларации также отмечается, что Западные Балканы, Украина и Молдова, географически примыкающие к странам-членам ЕС, разделяют общее европейское наследие, и «как стратегическая инвестиция в мир, безопасность и стабильность в Европе, важно, чтобы эти регионы были приняты в качестве полноправных членов европейской семьи».

Пресс-служба премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса сообщила, что встреча приурочена к 20-й годовщине саммита в Салониках, который в 2003 году подтвердил европейскую перспективу западнобалканских государств.

Владимир Зеленский прибыл в Афины для участия в этой неформальной встрече после североевропейского турне, в ходе которого он посетил Швецию, Нидерланды и Данию. Две последние пообещали предоставить Украине многоцелевые истребители F-16 после завершения обучения украинских пилотов.

Президент Украины накануне по итогам переговоров с Кириакосом Мицотакисом сообщил, что Греция присоединится к обучению украинских пилотов на F-16. Греция также пообещала помощь в восстановлении Одессы, подвергшейся российским бомбардировкам.

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