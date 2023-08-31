Суд ФРГ приговорил к 10 годам заключения организатора покушения на чеченского оппозиционера режиму Кадырова

Суд в Германии в четверг, 31 августа, приговорил выходца из России Валида Д. к 10 годам лишения свободы по обвинению в организации покушения на чеченского оппозиционера, критика режима Рамзана Кадырова. О приговоре на процессе сообщает агентство France-Presse, уточняя, что, по данным немецких СМИ, осужденный готовил заказное убийство оппозиционера Мохмада Абдурахманова, брата известного чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова.

Реклама Читать далее

Подсудимый Валид Д. был признан виновным в подготовке убийства и «тяжкого насильственного преступления, угрожающего государству», цитирует AFP вердикт Высшего земельного суда Мюнхена.

Deutsche Welle называет имя и фамилию осужденного полностью: это Валид Дадакаев, 49-летний торговец автомобилями, который живет в Германии более двадцати лет, регулярно бывая в Чечне. Суд установил, что Валида нанял для убийства двоюродный брат Рамзана Кадырова, пишет немецкое издание.

Рассмотрение уголовного дела в отношении уроженца Чечни Валида Д. началось 15 июня 2022 года. Подсудимого обвиняли в том, что в первой половине 2020 года, получив «заказ» на убийство от одного из сотрудников аппарата чеченских спецслужб, он приобрел оружие для совершения преступления, а также установил слежку за предполагаемым объектом покушения. Согласно прокуратуре, убийство должно было быть совершено другим лицом.

Немецкое правосудие не раскрывает личность чеченского оппозиционера, которому угрожало убийство. Суд лишь указал, что целью преступления было запугивание его брата, с тем чтобы «заставить его замолчать» и прекратить активную критику режима Кадырова в социальных сетях.

Согласно сообщениям немецких СМИ, на момент объявления об аресте Валида Д. — в апреле 2021 года — он готовил покушение на чеченского беженца Мохмада Абдурахманова, который с 2017 года с семьей проживал в Германии. Мохмад — брат Тумсо Абдурахманова, известного блогера и критика кадыровского режима, который сам стал жертвой покушения в Швеции в феврале 2020 году (виновного в этом покушении в апреле 2021 года шведский суд приговорил к 12 годам тюрьмы). Братья Абдурахмановы вынужденно покинули Чечню в 2015 году.

►►►Кто и как готовил покушение в ФРГ на критика Кадырова

Медиакорпорация Deutsche Welle в самом начале судебного процесса над Валидом Д. напоминала, что, по данным Федеральной прокуратуры ФРГ, в 2020 году спецслужбами Чечни Валиду Д. было поручено организовать в Германии убийство Мохмада Абдурахманова. Совершить преступление он не успел — его задержали. При обыске у него обнаружили пистолет Макарова с глушителем.

Главным свидетелем по делу выступал другой чеченец — Тамерлан А., который должен был стать исполнителем преступления. Он приехал осенью 2020 года в Германию и подал прошение об убежище. Как выяснил суд, Тамерлан оказался в ФРГ, чтобы совершить убийство Мохмада Абдурахманова. Здесь его ждал организатор преступления Валид Д. Вместе с Тамерланом А. они изучили место проживания Мохмада в Баварии. Но в итоге Тамерлан А. выполнять задание отказался, а в декабре 2020 года рассказал о готовившемся покушении самому Абдурахманову. Тамерлан сотрудничал со следствием, ему удалось вывезти семью из Чечни, его также включили в программу по защите свидетелей.

Следствие утверждало, что Валид. Д. обратился с предложением убить Мохмада Абдурахманова к Тамерлану А., но тот 17 декабря 2020 года рассказал о готовящемся покушении самому Абдурахманову.

Также, по данным следствия, адрес проживания Абдурахманова в Валиду Д., вероятно, сообщил один из сотрудников Федерального ведомства по охране конституции (BfV), службы внутренней безопасности ФРГ. В отношении этого сотрудника, служившего в земле Мекленбург - Передняя Померания, в 2020 году федеральная прокуратура Германии начала расследование по подозрению в разглашении секретных сведений.

На процессе над Валидом Д. Мохмад Абдурахманов выступал в качестве гражданского истца. В письменном заявлении для суда он отмечал (цитата по Deutsche Welle):

Мой брат Тумсо Абдурахманов и я публично критикуем пророссийский режим в Чечне ставленника Кремля Рамзана Кадырова. (…) Путин дал Кадырову абсолютную власть в Чечне, и для того, чтобы ему понравиться, Кадыров делает все возможное.

Причиной для подготовки моего убийства стала активная позиция моего брата Тумсо и моя позиция против пророссийского режима в Чечне. Я уверен, что приказ убить меня был отдан высшим руководством Чечни и одобрен Кадыровым.

С момента, как я узнал о том, что пророссийский режим в Чечне хочет убить меня в Германии, я не чувствую себя в безопасности, но я не удивлен. Российское правительство уже попыталось убить моего брата Тумсо, находящегося в Швеции. Были совершены убийства критиков Кадырова во Франции, Австрии, Германии. Я опасаюсь последующих возможных покушений на меня и моего брата. Но мы не дадим нас запугать.

►►►Убийство чеченского полевого командира в Берлине: Россия осудила «политический» приговор, Германия выслала дипломатов

15 декабря 2021 года Высший земельный суд Берлина признал 56-летнего гражданина России Вадима Красикова виновным в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили (сподвижника Аслана Масхадова и Шамиля Басаева), совершенном в берлинском парке Малый Тиргартен в августе 2019 года. Подсудимый Красиков приговорен к пожизненному лишению свободы. Суд также счел доказанным утверждение обвинения о том, что Красиков совершил это убийство по указанию властей России.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться