Лукашенко мстит уехавшим белорусам паспортами

Белорусский режим изобрел средство принуждения политических эмигрантов к возвращению в страну. Выбор небольшой: либо меняете паспорт на родине, либо становитесь нелегалами за рубежом. В посольствах Беларуси решить паспортные и имущественные вопросы больше не получится.

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С нуля часов 7 сентября в Беларуси вступает в силу указ белорусского правителя Александра Лукашенко, который уже называют «местью уехавшим» и попыткой «достать всех несогласных с режимом». По указу дипломатические миссии больше не будут выдавать паспорта белорусам, постоянно проживающим за границей.

Указ также устанавливает новый порядок выдачи документов и совершения нотариальных действий в загранучреждениях Беларуси. Теперь оформить сделки с имуществом и выполнить множество административных процедур можно только при личном обращении или на основании доверенности, оформленной на территории Беларуси (ранее выданные посольствами доверенности формально остаются действующими, но не позволяющими с 7 сентября практически никаких реальных операций без личного появления в Беларуси).

«Белорусские загранучреждения более не уполномочены заниматься вопросами выдачи/обмена/продления всех видов паспортов и идентификационных карт», — официальный комментарий МИД Беларуси.

Похоже, белорусские власти через три года после начала внутреннего политического кризиса нашли еще один серьезный способ исполнить наказ своего вожака — найти каждого несогласного и с итогами выборов 2020 года, и вообще с политикой Лукашенко.

Вся политическая, и не только политическая, белорусская эмиграция — до 500 тысяч человек за три последних года — сейчас оказывается перед рядом проблем. Например, окончание срока действия паспорта делает нелегальным дальнейшее пребывание человека в иностранном государстве. Вернуться за новым паспортом — это большой риск оказаться за решеткой, репрессии в Беларуси, по оценкам правозащитников, нисколько не снизились на сегодняшний день. Кроме того, уехавший теряет возможность решать любые имущественные вопросы в Беларуси: продать квартиру или машину и т. д.

У белорусского режима креатива хватит и на большее

Как отмечает в интервью RFI на условиях анонимности юрист, продолжающий работу в Беларуси, в тексте указа содержится множество ловушек для тех, кто хотел бы держаться на расстоянии от белорусской власти.

Первое, что приходит на ум, это голливудский фильм «Терминал» 2004 года, в котором герой Тома Хэнкса не может покинуть американский аэропорт, так как его восточноевропейский паспорт уже недействителен, вернуться назад он тоже не может — в его родной Кракожии произошел переворот. Фильм "Терминал" оказался пророческим для сотен тысяч белорусов во всех смыслах этого слова. Не будем забывать, что в качестве реквизита были использованы паспорт и водительское удостоверение белорусского образца, так что Кракожия — это и есть Беларусь. Тогда мы смеялись, сейчас нет. Герой Тома Хэнкса оказался лицом вне системы, многие белорусы тоже, — иронизирует белорусский юрист.

При этом он отмечает, что в принципе любой белорус может вернуться в Беларусь, «получив в посольстве свидетельство о возвращении на родину, но не всегда это возможно из-за причин «нелогистического характера». Под такими причинами юрист подразумевает прежде всего «нелояльность к белорусскому режиму».

«Но создается проблема не только для тех, кто покинул страну после 2020 года, эта проблема создается для граждан Беларуси, выехавших и по другим причинам: брак с иностранцем, какие-то деловые соображения, желание жить на исторической родине. Вариантов же много. Но, как правило, конечно, это причины безопасности», — отметил собеседник.

Кроме того, «сразу же возникает проблема для детей граждан Республики Беларусь, родившихся за пределами Беларуси».

Такие дети вообще не могут получить даже свой первый паспорт. Им в принципе не дадут этот паспорт, им дадут свидетельство о возвращении на родину. А везти младенца для получения паспорта в Беларусь — это как минимум негуманно. Например из Аргентины, Новой Зеландии, где нет белорусского посольства, оно в Японии, — сказал эксперт. — Станут невозможными важные действия для тех, кто оставил управление имуществом в Беларуси по доверенности: регистрация недвижимого имущества, автомобилей, купля-продажа этого имущества, получение неких необходимых документов. Да тот же апостиль потребует либо личного присутствия, либо наличия доверенности, выданной только на территории Республики Беларусь.

Юрист подчеркивает: «Основная задача любого дипломатического представительства — это защита своих граждан и их обслуживание: постановка на консульский учет, поддержание с ними связи, замена документов, совершение в их интересах нотариальных действий и прочее. Это больше у белорусских посольств нет. Кстати, ранее было объявлено, что в посольствах Беларуси больше не будет участков для голосования на выборах. Ни о какой эффективной защите прав, законных интересов покинувших Беларусь граждан речи не идет. Каких целей пытаются достичь этим указом? Если поставлена задача просто осложнить жизнь белорусским гражданам, проживающим за границей, то эта задача выполнена. Если поставлена задача ослабить связь белорусских граждан, проживающих за границей, с белорусским государством, то и это сделано. Других причин для принятия такого указа я не вижу. Это очень серьезное усложнение жизни и фактически выталкивание граждан Республики Беларусь, проживающих за ее пределами, из правового поля нашей страны».

Я никого не хочу пугать, но не исключаю того, что будет и дальнейшее развитие всей этой ситуации, допустим, на сегодня в Республике Беларусь существует реестр пустующих домов, которые подлежат изъятию в государственную собственность и последующей продаже за одну базовую величину. Нет гарантий того, что недвижимость, достаточно долго остающаяся без контроля, также не будет изъята государством. Не могу также исключить введения уголовной ответственности за проживание без паспорта или за необмен паспорта. В Беларуси любой креатив может произойти, — добавил эксперт.

Что вместо синего белорусского паспорта?

Юрист из Беларуси сомневается, что паспорт Новой Беларуси (это проект, разрабатываемый белорусской оппозицией) будет принят как официальный документ в европейских странах: «Пока Кабинет не имеет субъектности, возможно, будут выдавать какие-то документы вроде проездного документа беженца, но тут проблема в том, что очень немногие белорусы уезжали в ЕС как беженцы. В общем, каждый будет спасаться, как может».

Глава фонда BYSOL Андрей Стрижак на своей странице в Facebook отмечает, что сам по себе указ Лукашенко не является основанием для получения статуса беженца.

Но Польша и Литва имеют хорошо отработанную практику выдачи паспортов иностранного гражданина, который позволяет легально находится в ЕС и путешествовать. (…) Важно! Ехать в Беларусь по-прежнему опасно. Ни один документ не стоит вашей свободы и здоровья. Проконсультируйтесь с нами по поводу вашей легализации. Ситуация сложная, но не тупиковая, — указывает Стрижак.

«В целом, безусловно, это ухудшение ситуации беларусов зарубежья. Прослеживается очень четкая и понятная стратегия на то, как их отрезают от самой Беларуси, потому что считают, что там, за рубежом, никого, кроме врагов, у них не осталось, — сказал Андрей Стрижак в комментарии «Солидарности». — Ну и, конечно, есть расчет на то, что те, кто не боится возвращаться в Беларусь, вернутся, чтобы сделать паспорт. И здесь существует определенная ловушка. Не исключаю, что многие люди, которые даже не в курсе того, что против них есть какие-то материалы следственных дел, могут оказаться в опасной ситуации, то есть приедут менять паспорт себе или ребенку (а у детских паспортов срок более короткий), и совершенно неожиданно попадут в СИЗО КГБ, или на «Володарку», или на Окрестина, или еще куда-нибудь. Это очередная точка риска для тех людей, которые ранее, может быть, и не поехали бы в Беларусь, а теперь на это решатся из-за паспортов».

Заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий отметил: «Белорусам в Грузии и похожих странах, где международную защиту получить практически невозможно, придется рано или поздно переехать в ЕС. Надеюсь сами страны ЕС будут понимать фактор невозможности многим людям обновить белорусский документ. Думаю, нужно какое-то решение для людей, у которых не было прямых репрессий в Беларуси во время протестов, но, живя за рубежом, они не скрывают свою позицию и поэтому не могут вернуться в Беларусь».

Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская заявляет, что оппозиция работает над тем, «чтобы белорусы не остались без паспортов».

«Мы проводим консультации с теми странами, где находятся беларусы, чтобы решать проблемы беларусов на законодательном и исполнительном уровне. Уже в этом месяце мы проведем консультации с Еврокомиссией, а также я подниму этот вопрос перед Европарламентом и во время Генассамблеи ООН», — заявила Светлана Тихановская.

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