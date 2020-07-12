Несколько военных погибли в вооруженном столкновении на границе Армении и Азербайджана

Армения и Азербайджан находятся в состоянии войны с 1992 года. Нагорный Карабах. Июль 2012 года.

На границе Азербайджана и Армении в воскресенье, 12 июля, произошло вооруженное столкновение. Каждая из сторон обвиняет противоположную в нарушении границы. В Баку сообщили о двух погибших и пятерых раненых военнослужащих. В Ереване заявляют, что потерь с армянской стороны нет.

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«В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, используя артиллерийский огонь, попытались захватить наш опорный пункт, но были отброшены огнем с занимаемых позиций, неся потери в живой силе», — сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

В Баку, в свою очередь, обвинили в нарушении границы вооруженные силы Армении, которые подвергли обстрелу позиции Азербайджана из артиллерийских установок. Инцидент произошел на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы.

«В результате принятых азербайджанской армией мер, атака противника на Товузском направлении была отбита и вражеская сторона, неся потери, отступила. В результате боя двое азербайджанских военнослужащих погибли и пятеро получили ранения», — говорится в сообщении военного ведомства Азербайджана. В Баку добавили, что боевые действия продолжаются.

Последнее крупное вооруженное столкновение между армиями Азербайджана и Армении произошло в апреле 2016 года в Нагорном Карабахе. Тогда погибли десятки военных с обеих сторон. Армения и Азербайджан находятся в состоянии войны с 1992 года.

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