На границе Азербайджана и Армении возобновились боевые действия

В Баку и Ереване сообщили в четверг утром, 16 июля, о возобновлении вооруженных столкновений на границе между двумя странами. Бои с применением крупнокалиберного оружия произошли на товузском направлении. Каждая из сторон обвиняет противоположную в начале боевых действий.

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«В утренние часы 16 июля ВС Армении вновь попытались атаковать подразделения азербайджанской армии в направлении Товузского района госграницы», — заявили в министерстве обороны Азербайджана. По утверждению Баку, армянская армия стреляла из крупнокалиберного оружия и минометов в сторону сел Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли.

В свою очередь, в Ереване заявляют, что «армянские подразделения пресекли попытку диверсионного проникновения противника. После ожесточенных боев противник, понеся потери, был отброшен». В Минобороны Армении утверждают, что военные Азербайджана обстреляли из минометов и гаубиц села Айгепар и Мовсес.

«После ожесточенных боев противник, понеся потери, был отброшен», — написала в Фейсбуке пресс-секретарь военного ведомства Армении Шушан Степанян. «Среди гражданского населения пострадавших нет. В настоящее время на этом направлении идут бои», — говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Обострение на границе между Тавушской областью Армении и Товузским районом Азербайджана началось 12 июля. В общей сложности за четыре дня боев погибли четверо военнослужащих с армянской стороны и 11 человек — с азербайджанской.

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