Москва и Евросоюз обсудили обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией

Архивное фото переговоров лидеров Азербайджана и Армении в Женеве. 16 октября 2017 года.

Вооруженные столкновения на границе Азербайджана и Армении в пятницу, 17 июля, стали темой переговоров российских и европейских дипломатов. Ситуацию также обсудили на заседании Совета безопасности России. В Ереване и Баку сообщают, что последняя ночь прошла без новых жертв.

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Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил по телефону ситуацию на границе Азербайджана и Армении со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром. Об этом сообщили в российском МИДе.

«Выражено единодушное понимание важности проявления конфликтующими сторонами максимальной сдержанности, отказа от действий и заявлений, ведущих к дальнейшей эскалации, а также необходимости выполнения обязательств по соблюдению режима прекращения огня», — говорится в коммюнике.

Также ситуация на Южном Кавказе стала одной из тем заседания Совета безопасности России с участием Владимира Путина. Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в ходе заседания шла речь о «готовности» Москвы к «посредническим действиям».

С призывом к сдержанности обратились к Баку и Еревану спецдокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы. «Содействие миру — это обязательство, которое они взяли на себя, когда стали членами Совета Европы. Поэтому мы настоятельно призываем их проявить необходимую сдержанность и воздерживаться от подстрекательской риторики», — цитирует заявление ПАСЕ агентство «Туран».

Министерство обороны Азербайджана утром 17 июля сообщило, что армянские военные 97 раз нарушили режим прекращения огня, однако «в настоящий момент наблюдается относительное спокойствие в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, наши населенные пункты не обстреливаются, но в целом напряженность сохраняется».

По заявлению пресс-службы военного ведомства Армении, «азербайджанская сторона продолжила применять огнестрельное оружие разного калибра в разных направлениях границы», однако «в ночь с 16 по 17 июля на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы было сохранено относительное спокойствие».

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