Послы Азербайджана и Армении в России призвали прекратить уличные драки между общинами

Баку и Ереван обратились к представителям своих диаспор в России с призывом не поддаваться на провокации и прекратить уличные беспорядки и драки. В ходе стычек В Москве и Санкт-Петербурге за последние несколько дней были задержаны десятки уроженцев двух стран Южного Кавказа.

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В московском районе Марьино полиция задержала в субботу, 25 июля, более 25 участников драки, сообщает агентство «Интерфакс». В ГУ МВД подтвердили задержания, не уточняя при этом национальность задержанных, однако отметили, что нарушителям-иностранцам может грозить депортация из страны.

Как сообщает РБК, в ночь с пятницы на субботу группы азербайджанцев останавливали автомобили с армянскими номерами и избивали находившихся в них людей. Официально известно, по крайней мере, об одном пострадавшем.

Массовые драки между армянами и азербайджанцами в пятницу вечером произошли возле метро «Братиславская», а также в одном из армянских кафе в московском районе Саларьево. В заведении были разбиты стекла.

Также стало известно о нападении на азербайджанское кафе на западе Москвы. «Неизвестные разбили витрины в кафе азербайджанской кухни на Мосфильмовской улице и скрылись на трех автомобилях», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Полиция разыскивает нападавших.

Полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области в четверг вечером пресекла массовую драку между выходцами из армянской и азербайджанской общин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в МВД. Несколько десятков человек с каждой стороны собирались встретиться у Большого Обуховского моста. По данным источника агентства, возбуждено уголовное дело о разжигании межнациональной розни.

По словам сопредседателя «Объединения армян России» Давида Тонояна, нападения происходили и на пешеходов, которые говорили по-армянски на улицах Москвы. По его данным, были задержаны от 15 до 50 человек. Посольство Армении также заявило, что принадлежащие азербайджанцам торговые сети Москвы изъяли из продажи товары армянских производителей.

В субботу послы Азербайджана и Армении в России Полад Бюльбюль оглы и Вардан Тоганян призвали сограждан не поддаваться на провокации и соблюдать российские законы.

«Обращаемся к проживающим на территории Российской Федерации нашим соотечественникам с убедительной просьбой не принимать участие в каких-либо инициативах, акциях или собраниях, а также воздержаться от различных призывов […] в социальных сетях и на разных медиа-платформах. Просим также сохранять бдительность и сдержанность, как и прежде соблюдать законы Российской Федерации», — сказано в совместном заявлении посольства Армении, Армянской апостольской церкви и Союза армян России.

«Нам необходимо быть вместе, чтобы дать достойный отпор провокациям, но при этом не опускаться на уровень уличных драк. Наша борьба должна вестись исключительно в рамках правового поля. Вы живете в России, многие из Вас являются гражданами этой Великой страны. Прошу Вас, соблюдайте законы и правила, которые здесь есть», — говорится в обращении, опубликованном от имени посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюль оглы.

Конфликт в Москве произошел на фоне продолжающегося противостояния на границе Азербайджана и Армении. Вооруженные столкновения начались 12 июля. С обеих стороны есть погибшие и раненые. 25 июля Министерство обороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении за последние сутки 35 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта. Минобороны Армении, в свою очередь заявило об обстрелах армянских сел азербайджанскими военными.

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