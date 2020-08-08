В Тбилиси и Цхинвали прошли акции в память о жертвах «пятидневной войны»

В Тбилиси, Цхинвали, а также на разделительной линии между Грузией и Южной Осетией прошли мероприятия, приуроченные к 12-й годовщине российско-грузинской войны. Участники акций почтили память погибших в вооруженном конфликте, а также выступили против оккупации грузинской территории российскими военными.

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В Тбилиси на братском кладбище Мухатгверди в траурной церемонии приняли участие президент Грузии, премьер-министр, глава парламента и представители дипломатического корпуса. «Помнить и чтить героев, погибших в августовской войне — это долг каждого гражданина», — заявил премьер-министр Георгий Гахария.

В столице Южной Осетии, Цхинвали, траурные мероприятия прошли накануне, в пятницу вечером, 7 августа. Официальные лица, участники боевых действий и родственники погибших зажгли свечи на площади перед Осетинским театром. Памятные церемонии также прошли «в посольствах республики в Москве и Тирасполе, а также в ряде стран Европы».

Три протестные акции прошли 8 августа также на разграничительной линии между Грузией и Южной Осетией. Таким образом активисты хотели в очередной раз «напомнить о российской агрессии и выступить за территориальную целостность Грузии», — сообщает «Кавказский узел».

8 августа 2008 года в ответ на обстрел грузинской армией города Цхинвали Россия начала военную операцию на территории Южной Осетии и остальной Грузии. В результате «пятидневной войны» Южная Осетия и Абхазия провозгласили независимость, которую признала Россия и еще несколько стран. Тбилиси и большинство стран мира выступают за территориальную целостность Грузии.

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