Лидер азербайджанской оппозиции приговорен к тюрьме за «хулиганство»

В Азербайджане один из лидеров оппозиционного «Мусавата» Тофиг Ягублу был приговорен к 4,3 годам тюрьмы строгого режима. Об этом сообщается в Твиттер-аккаунте партии в четверг, 3 сентября. В своем последнем слове накануне Тофиг Ягублу отверг предъявленное ему обвинение в хулиганстве и назвал весь процесс политически мотивированным. Со среды, 2 сентября, он держит голодовку.

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Правозащитная организация Human Rights Watch назвала процесс против лидера азербайджанской оппозиции «пародией на правосудие» и потребовала освободить политика.

Заместитель председателя партии «Мусават», главной оппозиционной силы Азербайджана, был приговорен судом в Баку к четырем годам и трем месяцам тюрьмы строго режима. По версии обвинения, политик попал в автомобильную аварию и затем оскорбил и «нанес удары отверткой» водителю и пассажиру наехавшего на него автомобиля.

ДТП произошло 22 марта, когда в припаркованную машину Тофига Ягублу врезался другой автомобиль, водитель которого накинулся на него с претензиями, напоминает агентство Turan. Ягублу записал сцену на телефон, однако в ходе следствия видеозапись исчезла, а суд отклонил ходатайство о ее восстановлении.

2 сентября Тофиг Ягоблу выступил в суде с последним словом и заявил о необъективности судебного разбирательства по предъявленным ему уголовным обвинениям, сообщает «Кавказский узел».

Дочь подсудимого Нигяр Хази сообщила агентству Turan, что во время своего выступления Тофиг Ягублу назвал суд «исполнителем сфальсифицированного уголовного дела, что было санкционировано высшим политическим руководством страны». Ответственность за здоровье и жизнь отца, который уже подвергался пыткам в полиции в октябре 2019 г., Нигяр Хази возложила на президента Азербайджана Ильхама Алиева.

25 марта правозащитная организация Human Rights Watch потребовала освободить Тофига Ягублу, назвав выдвинутые против него обвинения «ложными». «Азербайджанские власти имеют давнюю практику преследования критиков правительства по сфабрикованным обвинениям с тем, чтобы заставить их замолчать», — сказал тогда директор HRW по Южному Кавказу Георгий Гогия.

Партия «Мусават» (Партия равенства) является старейшей политической партией Азербайджана и одной из основных оппозиционных сил страны. Партия ориентируется на либеральные ценности и является членом европейского объединения «Альянс либералов и демократов за Европу» (ALDE). В силу влияния идей пантюркизма, «Мусават» разделяет воинственную риторику официальных властей в отношении Армении и Греции.

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