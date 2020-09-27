Минобороны Армении сообщило о 16 раненых и более ста погибших в Карабахе.

На фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе власти Армении и Азербайджана ввели военное положение. Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить конфликт в Нагорном Карабахе.

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Армения в ходе конфликта в Нагорном Карабахе потеряла 16 человек. Об этом написала в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. «По предварительным данным, армянская сторона имеет 16 жертв и более сотни раненых», — говорится в сообщении.

Власти Армении объявили мобилизационный призыв лиц офицерского, прапорщического и рядового состава запаса в возрасте до 55 лет», сообщается в решении правительства. Ранее власти ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Премьер-министр Никол Пашинян призвал весь персонал, относящийся к войскам Армении, явиться в их территориальные военные комиссии.

Военное положение ввел и Нагорный Карабах. Глава непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину, они обсудили обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом говорится на сайте Кремля.

«По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром республики Армения Николом Пашиняном», — указано в сообщении. Во время разговора Путин выразил серьезную озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боевых столкновений. «Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное — нужно прекратить военные действия», — говорится в сообщении.

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Хакобян сообщила на своей странице в Facebook, что приехала в столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В ходе визита она посетила медицинский центр.

В Азербайджане будет введено военное положение, в части городов и регионов объявят комендантский час. К такому решение пришло Национальное собрание Азербайджана во время экстренного заседания, сообщает РИА-Новости. Решение одобрил президент страны Ильхам Алиев.

Ранее министерство обороны Азербайджана заявило, что армия страны достаточно укомплектована, поэтому всеобщая мобилизация не требуется.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось утром 27 сентября. Власти Азербайджана обвинили власти Армении в обстреле приграничных районов и начали контрнаступательную операцию. За время боевых действий им удалось занять несколько поселений. Обе стороны сообщают о потерях среди гражданских лиц и военных.

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