Армения в срочном порядке обратилась в Страсбургский суд по правам человека

Армения требует обязать Азербайджан прекратить обстрелы гражданских объектов и воздержаться от нападения на гражданское население в Нагорном Карабахе.

Армения требует обязать Азербайджан прекратить обстрелы гражданских объектов и воздержаться от нападения на гражданское население в Нагорном Карабахе. Как сообщается в коммюнике ЕСПЧ от 28 сентября сейчас суд рассматривает это обращение Еревана. Оно было направлено в срочном порядке накануне, 27 сентября.

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«Суд получил обращение о временных мерах сегодня утром, сейчас оно находится на рассмотрении», — заявили в ЕСПЧ в понедельник.

Армения обратилась в ЕСПЧ на основании 39-й статьи регламента Страсбургского суда, в соответствии с которой суд может указать на временные меры любой Договаривающейся Стороне Конвенции. «Временные меры — это срочные меры, которые, в соответствии с устоявшейся практикой Суда, применяются только там, где есть неизбежный риск нанесения непоправимого вреда», —говорится в регламенте ЕСПЧ.

Ранее, в воскресенье, Евросоюз призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе к немедленному прекращению боевых действий и деэскалации.

Ожесточенные бои в Нагорном Карабахе продолжаются вторые сутки. Стороны конфликта сообщают о десятках погибших. Азербайджан и Армения ввели военное положение и объявили мобилизацию.

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