Эрдоган: «Армения должна покончить с оккупацией Нагорного Карабаха»

Армения должна покончить с оккупацией земель Нагорного Карабаха. С таким заявлением выступил в понедельник, 28 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит агентство Reuters.

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«Мир в регионе будет восстановлен, если Армения немедленно оставит оккупированные азербайджанские территории» — заявил турецкий лидер.

«Кризису, начавшемуся с оккупации Нагорного Карабаха, необходимо положить конец», — добавил он. По его словам, Турция продолжит «всеми возможностями поддерживать дружественный и братский Азербайджан».

Эрдоган также обвинил сопредседателей Минской группы ОБСЕ — США, Россию и Францию — в том, что они уже почти 30 лет не могут разрешить конфликт.

С аналогичным заявлением выступил в понедельник министр обороны Турции Хулуси Акар. Он заявил, что Анкара полностью поддерживает Баку в деле защиты родных земель.

«Армения должна незамедлительно прекратить атаки, и отправить обратно наемников и террористов, доставленных на Южный Кавказ», — цитирует его слова турецкое агентство Анадолу.

Ранее, в понедельник, МИД Армении заявил, что турецкие военные участвуют в боевых действиях в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана. В интервью «Эхо Москвы» посол Армении в России Вардан Тоганян рассказал сегодня утром, что Турция перебрасывает в регион военных из Северной Сирии.

Накануне, 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в начале боевых действий в Нагорном Карабахе. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике ввели военное положение и объявили мобилизацию. Чуть позднее о всеобщей мобилизации объявил и премьер-министра Армении Никол Пашинян. Власти Азербайджана объявили в понедельник о частичной мобилизации.

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