Нагорный Карабах: Франция выразила озабоченность «воинственными заявлениями» Турции

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в среду, 30 сентября, о том, что обеспокоен «воинственными» заявлениями Турции. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган выразил готовность «помочь» Азербайджану «снять оккупацию» Нагорного Карабаха.

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Как сообщает AFP, заявление Макрона прозвучало на его совместной пресс-конференции с президентом Латвии Кришьянисом Кариньшем в Риге, где президент Франции находился с плановым визитом.

«Я принял к сведению политические заявления Турции, которые, я думаю, являются непродуманными и опасными», — сказал Макрон, подчеркнув, что «Франция чрезвычайно озабочена воинственными заявлениями, которые Турция сделала в эти последние часы, по сути избавляя Азербайджан от сомнений в том, что называется „отвоеванием“ Нагорного Карабаха. И с этим мы не смиримся».

«Я говорю Армении и армянам: Франция выполнит свою роль», — добавил президент Франции.

Глава французского государства также заявил, что у него может состояться разговор на тему ситуации в Нагорном Карабахе с президентом России Владимиром Путиным сегодня, в среду, 30 сентября, а также с президентом США Дональдом Трампом в четверг, 1 октября. Хатем ситуация будет обсуждена и на заседании Европейского Совета (оно пройдет 1 и 2 октября в Брюсселе).

Ранее, в понедельник, 28 сентября, президент Турции Реджеп Эрдоган призвал «положить конец (армянской) оккупации» Нагорного Карабаха, и выразил готовность «помочь» в этом Азербайджану как в политическом, так и в военном плане.

Турецкий президент также обвинил сопредседателей Минской группы ОБСЕ — США, Россию и Францию — в том, что они уже почти 30 лет не могут разрешить конфликт.

С аналогичным заявлением выступил в тот день и министр обороны Турции Хулуси Акар, заявивший, что Анкара полностью поддерживает Баку в деле защиты «родных земель».

Официальный Ереван заявляет о том, что турецкие силы уже сейчас оказывают военную поддержку азербайджанской армии. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о том, что Турция перебрасывает в регион военных из Сирии.

Азербайджан и Турция до сих пор официально не подтверждали участия турецких сил в военных действиях, которые возобновились в Нагорном Карабахе в конце минувшей недели.

Это самое серьезное обострение ситуации в регионе за последние годы.

Во вторник, 29 сентября, Совет безопасности ООН потребовал «немедленного прекращения боевых действий» в Нагорном Карабахе.

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