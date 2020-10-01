Макрон, Путин и Трамп сделали совместное заявление о Нагорном Карабахе

Боевые действия возобновились в Нагорном Карабахе в конце минувшей недели. Это самое серьезное обострение ситуации в регионе за последние годы.

Президенты США, Франции и России в четверг, 1 октября, выпустили совместное заявление о ситуации в Нагорном Карабахе, где уже несколько дней продолжаются масштабные боевые действия.

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О публикации заявления сообщается на сайте Кремля. Позднее принятие совместного заявления подтвердил и президент Франции перед началом заседания Европейского совета, которое проходит 1—2 октября в Брюсселе.

Текст заявления был опубликован и на сайте Елисейского дворца.

В заявлении указывается, что президенты трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (США, Россия и Франция) «самым решительным образом осуждают эскалацию насилия <...> на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта», «скорбят о погибших», «выражают соболезнования семьям убитых и раненых», и призывают «к немедленному прекращению боевых действий».

«Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — говорится в документе.

Напомним, накануне утром, 30 октября Эмманюэль Макрон анонсировал телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным (тем же вечером) и президентом США Дональдом Трампом (утром 1 октября), на которых будет обсуждаться ситуация в Нагорном Карабахе. Он также пообещал, что обсуждение продолжится на заседании Европейского совета.

Боевые действия возобновились в Нагорном Карабахе в конце минувшей недели. Это самое серьезное обострение ситуации в регионе за последние годы.

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