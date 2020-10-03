Никол Пашинян: Цель Турции и Азербайджана — продолжить геноцид армян

Никол Пашинян обратился к нации в связи с военными действиями в Нагорном Карабахе, 3 октября 2020 г.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу, 3 октября, выступил с обращением к нации в связи с военными действиями в Нагорном Карабахе. По его словам, целью Азербайджана и Турции является продолжение политики геноцида армян.

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Обращение Никола Пашиняна опубликовано на его странице в фейсбуке:

Ուղերձով դիմում եմ ժողովրդին։ Ուղերձով դիմում եմ ժողովրդին։ Publiée par Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան sur Samedi 3 octobre 2020

«Азербайджано-турецкие бандитские группировки занимаются не только военным или военно-политическим вопросом. Их интересует не только Карабах или карабахский вопрос. Они пришли не только для того, чтобы завоевать территории, села или города. Их цель — армяне, их цель — продолжить политику геноцида армян, и они поставили задачу продолжить сегодня геноцид армян», — заявил Никол Пашинян (перевод по Armenpress).

По его словам, Нагорный Карабах и Армения уже почти неделю противостоят беспрецедентному по своим масштабам азербайджано-турецкому нападению. «Как свидетельствуют наши военные, помимо подразделений азербайджанской армии в атаки вовлечены сирийские наемники и террористы, а также турецкий спецназ», — подчеркнул премьер-министр Армении.

Он добавил, что боевыми действиями управляют порядка 150 высокопоставленных турецких военных, которые находятся в различных звеньях командного состава ВС Азербайджана.

Однако, по словам Пашиняна, несмотря на многочисленные человеческие жертвы, «враг так и не смог решить никакие стратегические задачи».

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж располагает сведениями о переброске в Карабах боевиков джихадистских группировок из Сирии. О переброске в Нагорный Карабах боевиков из Сирии и Ливии заявляли и в МИД России. В Москве призвали вывести «иностранных террористов и наемников» из зоны конфликта.

1 октября три странцы-сопредседательницы Минской группы ОБСЕ — США, Россия и Франция — призвали к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению переговоров по существу урегулирования. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил это заявление и заявил, что прекращение огня может наступить только после того, как «армянские оккупанты» покинут территорию Нагорного Карабаха.

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