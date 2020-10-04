Восьмой день боев в Карабахе: Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах городов

На восьмой день боевых действий в Нагорном Карабахе в воскресенье, 4 октября, в Баку заявили о взятии под свой контроль города Джебраил (Мехакаван), а также нескольких сел. Власти Азербайджана также обвинили Армению в ракетных ударах по городам Гянджа, Тертер и Горадиз. Нагорный Карабах заявил об обстрелах азербайджанской армией городов Степанакерт и Шуша. С обеих сторон есть раненые и погибшие.

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В Баку заявили, что ракетный удар по второму по величине городу Азербайджана Гяндже был нанесен с территории Армении. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. В Ереване это отрицают. В ответ азербайджанская армия нанесла удар по столице Нагорного Карабаха Степанакерту, а также по соседнему городу Шуша.

Обстрелу подверглись азербайджанские города Тертер и Горадиз, а также несколько селений возле Нагорного Карабаха. В Гяндже сообщается о гибели одного мирного жителя, еще четверо получили ранения. В Нагорном Карабахе, в свою очередь, сообщили об уничтожении военного аэродрома в Гяндже. В Баку эту информацию опровергают.

В свою очередь, министерство обороны Армении заявило, что авиация Азербайджана продолжает обстреливать Степанакерт. В ведомстве сообщили о пострадавших и погибших мирных жителях, их точное число пока неизвестно. Обстрелы столицы Нагорного Карабаха начались 2 октября, с вечера 3 октября в городе нет электричества.

Город Степанакерт 4 октября 2020 г. © REUTERS - STRINGER

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что азербайджанские военные взяли под контроль город Джебраил, а также нескольких селений к югу от Нагорного Карабаха. В Степанакерте это заявление назвали «дезинформацией». Накануне власти Азербайджана объявили, что взяли под контроль село Мадагиз в северной части Нагорного Карабаха.

По данным на 4 октября, за восемь дней боевых действий с азербайджанской стороны погибли 22 мирных жителя, еще 74 получили ранения. Об этом сообщает Генпрокуратура Азербайджана. Потери среди военных Баку не раскрывает. По данным министерства обороны Армении, за неделю боевых действий погибли более 200 армянских военнослужащих, несколько сотен были ранены. О точном числе жертв среди мирных жителей не сообщается.

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