После обстрела Степанакерта в Карабахе заявили о нанесении ударов по Азербайджану.

С утра 5 октября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. Армения и Азербайджан сообщают об оказавшихся под обстрелами мирных жителях. В центре Степанакерта были слышны мощные взрывы.

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Утром в понедельник по Степанакерту нанесли около 20 артиллерийских ударов, сообщает РИА-Новости со ссылкой на своего корреспондента в республике. Взрывы раздавались близко к центру города, в числе прочего использовали снаряды РСЗО. В Министерстве иностранных дела Нагорного Карабаха заявили, что «ВС Азербайджана наносят по Степанакерту ракетные удары высокой интенсивности».

По словам пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян, в Карабахе «ведутся ожесточенные бои. Подразделения Армии обороны наносят достойный ответ вражеским силам».

Минобороны Азербайджана также сообщает о ракетных обстрелах со стороны противника. «В настоящее время города Бейлаган, Барда и Тертер подвергаются обстрелу со стороны Вооруженных сил Армении. Принимаются адекватные меры», — говорится в сообщении ведомства в Facebook. Один мирный житель погиб, трое госпитализированы в результате обстрела населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе в понедельник, заявила генпрокуратура Азербайджана.

Пресс-секретарь лидера Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил о мощных ударах по объектам в Азербайджане в ответ на обстрелы.

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