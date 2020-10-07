Армения сообщила о новых обстрелах Степанакерта

Министерство обороны Армении сообщило о возобновлении обстрелов Степанакерта. Об этом вечером вторника на своей странице в Facebook написал глава ведомства Арцрун Ованнисян. По его словам, также под обстрелом оказался город Шуши и другие населенные пункты Нагорного Карабаха.

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Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян объявила, что столкновения в Нагорном Карабахе продолжались всю ночь. «Ночью противник попытался продвинуться и закрепиться на юго-восточном направлении (не доходя до Джебраила), однако прицельным ракетно-артиллерийским огнем армянских военных азербайджанские силы были поражены», — отметила она. По данным министерства обороны Армении, в результате погибли 60 азербайджанских военнослужащих, поражены несколько десятков единиц техники.

В Азербайджане также подтвердили бои в Нагорном Карабахе в ночь на 7 октября. Информагентство report.az сообщает о множестве «погибших и раненых», а также о выведенных из строя армянском танке и трех пушках.

Накануне власти Азербайджана сообщили об обстреле нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан с армянской стороны. Помощник президента страны Хикмет Гаджиев выложил фотографию нескольких частей ракеты, разорвавшейся в 10 метрах от трубопровода. В Минобороны Армении назвали обвинения Азербайджана «наглой ложью» и заявили, что не целятся по объектам инфраструктуры.

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