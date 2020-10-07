Глава МИД Франции: обсуждение переговоров по Карабаху начнется 8 октября в Женеве

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан: «Мы хотим, чтобы каждая сторона поняла, что в ее интересах — немедленно прекратить боевые действия».

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил о том, что в четверг, 8 октября, в Женеве начнется обсуждение организации переговоров о мире в Нагорном Карабахе. В обсуждении примут участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ — Франции, России и США.

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Как сообщил телеканал France 24, о проведении соответствующих дискуссий 8 октября в Женеве и в понедельник, 12 октября, в Москве Де Дриан объявил перед депутатами французского парламента.

«Мы хотим, чтобы каждая (сторона) поняла, что в ее интересах — немедленно прекратить боевые действия, без каких-либо предварительных условий, и начать переговоры» под патронажем Франции, США и России, заявил Жан-Ив Ле Дриан, выступая перед комиссией по иностранным делам французского Национального собрания.

«Мы ежедневно на связи и с одними, и с другими. Пока это не привело к результату», но в Женеве и в Москве «мы сформулируем пожелания для того, чтобы это могло привести к началу переговоров», — сказал глава МИД Франции.

Он также, вслед за президентом Макроном, обвинил Турцию «в вооруженном вмешательстве в конфликт», что может «подпитывать его интернационализацию».

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян посетит Москву 12 октября.

В свою очередь, МИД Азербайджана объявил, что глава ведомства Джейхун Байранов прилетит 8 октября в Женеву. Об этом сообщает ТАСС.

Полномасштабный военный конфликт в Нагорном Карабахе продолжается уже вторую неделю. Это самое серьезное обострение ситуации в регионе с 1994 года, когда было достигнуто перемирие.

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