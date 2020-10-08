Нагорный Карабах: 12-й день конфликта

Несколько СМИ передают, что в четверг азербайджанские силы обстреляли исторический собор в городе Шуша в Нагорном Карабахе. Министерство обороны Азербайджана опровергло факт обстрела собора.

В четверг, 8 октября, представители Франции, США и России встретятся в Женеве для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе. Пока международные посредники направляются в Швейцарию, Армения и Азербайджан сообщают о новых жертвах конфликта.

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Власти непризнанного Нагорного Карабаха заявили о возобновлении боев в четверг. Представитель Минобороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook, что ночью обстановка в зоне конфликта оставалась стабильно напряженной. По ее словам, утром силы Азербайджана попытались атаковать армянские позиции, однако отступили, потеряв 20 человек убитыми и ранеными.

Министерство обороны Азербайджана в четверг сообщило об обстреле населенных пунктов, расположенных вблизи Нагорного Карабаха. «Армянские вооруженные силы с утренних часов обстреливают села Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов. Есть погибшие и раненые», — говорится в сообщении ведомства.

Как передает телеканал Aljazeera, азербайджанские силы обстреляли исторический собор в городе Шуша в Нагорном Карабахе. По информации журналистов, церкви был нанесен серьезный ущерб. «В крыше собора Казанчецоц (Святого Спасителя), ставшего знаковым местом для Армянской Апостольской церкви, видна зияющая дыра», – передает телеканал. Министерство обороны Азербайджана опровергло факт обстрела собора.

Организация Договора о коллективной безопасности окажет военную помощь Армении в конфликте в Нагорном Карабахе в случае наступления реальной угрозы для ее территориальной целостности, либо прямого военного нападения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася. ТАСС, в свою очередь, сообщает, что ОДКБ зафиксировала переброску боевиков из Сирии в регион Нагорного Карабаха.

Азербайджан отозвал своего посла из Греции для консультаций в связи с сообщениями об участии граждан этой страны в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Об этом в четверг сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

В тот же день министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что «необходимо изменить статус-кво» в отношении конфликта между Азербайджаном и Арменией. Выступая на ежегодном форуме Globsec в Братиславе, Чавушоглу также добавил, что он против любого конфликта в Черноморском регионе.

Во второй половине дня в Женеве состоятся переговоры представителей Франции, России и США — сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Накануне министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что представители этих трех стран также встретятся в Москве в понедельник. Французский министр также заявил, что к военным действиям в Нагорном Карабахе причастна Турция, которая отказалась участвовать в посредничестве.

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