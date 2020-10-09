Франция: стороны конфликта в Нагорном Карабахе не исключают перемирия в ближайшие дни

Стороны конфликта в Нагорном Карабахе не исключают перемирия, начиная с вечера в пятницы, 9 октября, или субботы, 10 октября. Об этом со ссылкой на администрацию президента Франции сообщает агентство France-Presse.

Реклама Читать далее

Утром 9 октября президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Накануне он также побеседовал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В Елисейском дворце отметили, что стороны рассматривают возможность перемирия с вечера пятницы или с субботы, однако эта перспектива «пока остается хрупкой». В администрации французского президента также подчеркнули, что процесс урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе координируется Францией совместно с российским президентом Владимиром Путиным. Первоочередной задачей официальный Париж назвал возобновление переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.

В четверг, 8 октября, президент России Владимир Путин пригласил глав МИД Армении и Азербайджана на консультации в Москву. Как заявила 9 октября официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, стороны подтвердили готовность принять участие в консультациях, и в Москву прибудут представители внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана.

Также 8 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью французскому телеканалу TV5 Monde, в котором призвал международное сообщество серьезно отнестись к происходящему в Карабахе и признать его независимый статус.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться