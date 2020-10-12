Министр обороны Турции позвонил Сергею Шойгу и предложил Армении покинуть Нагорный Карабах

Достигнутое 9 октября в Москве соглашение об установлении перемирия не соблюдается. После того, как режим перемирия вступил в силу 10 октября, Армения и Азербайджан обвинили друг друга в его нарушении.

В телефонном разговоре с Сергеем Шойгу министр обороны Турции заявил, что «армянские сепаратисты» должны покинуть Нагорный Карабах. Об этом 12 октября сообщает агентство France-Presse. В новом обострении конфликта Турция открыто поддерживает Азербайджан.

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Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, отмечает France-Presse. О содержании разговора также сообщается на сайте минобороны Турции. По словам главы турецкого военного ведомства Хулуси Акара, Ереван, который «атаковал гражданские поселения, нарушив режим прекращения огня», должен «прекратить нападения и покинуть оккупированные им земли».

«О телефонном разговоре Акара и Шойгу рассказали и в российском Минобороны, однако там о требованиях турецкой стороны не сообщается», – отмечает РБК. Российское военное ведомство направило изданию заявление, в котором говорится, что «главы оборонных ведомств России и Турции обсудили вопросы стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе и обменялись мнениями по ситуации в Сирийской Арабской Республике и в Ливии».

Достигнутое 9 октября в Москве соглашение об установлении перемирия не соблюдается. После того, как режим перемирия вступил в силу 10 октября, Армения и Азербайджан обвинили друг друга в его нарушении.

Турция, которая поддерживает Азербайджан в конфликте, уже не раз требовала от Армении покинуть Нагорный Карабах. Так 28 сентября президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Ереван должен «немедленно оставить оккупированные азербайджанские территории. Кроме этого, Эрдоган обвинил Минскую группу стран ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция, в том, что те в течение 30 лет не смогли решить вопрос конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Поддержка, которую Турция оказывает Азербайджану, может осложнить отношения Анкары и Москвы, отмечает France-Presse.

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