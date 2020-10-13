Армения и Азербайджан обвинили друг друга в наступлении в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан вновь обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и новых обстрелах в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что в ночь с 12 на 13 октября вооруженные силы Армении обстреляли четыре района непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В Ереване назвали эти сообщения ложью и также обвинили Азербайджан в наступлении «почти на всех направлениях».

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Как говорится в пресс-релизе, выпущенном министерством обороны Азербайджана, в ночь с 12 на 13 октября армянские военные атаковали территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов Нагорного Карабаха. В ведомстве также заявили, что Армения проводит «перегруппировку и передислокацию сил» для атаки на азербайджанских военных. Официальный Баку также сообщил о потере «большого количества живой силы» и погибших армянских военнослужащих.

В Ереване обвинения Азербайджана назвали ложью. «Полностью отрицаем обвинения Министерства обороны Азербайджана в адрес Армении о ведении огня в направлении Тертерского района.

Посредством этой абсолютно ложной информации азербайджанская сторона готовит почву для агрессивных действий против мирных поселений», — написала в Facebook пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Официальный представитель военного ведомства Арцрун Ованнисян также подчеркнул, что Азербайджан перешел в наступление по основным направлениям.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, о котором стороны договорились на прошлой неделе, фактически не соблюдается. «Эта война не началась бы, если бы Турция не показала свою готовность полностью участвовать в ней, и, в итоге, Турция не была бы полностью вовлечена. Хочу обратить внимание всех нас на то, что боевые действия начались как продолжение совместных турецко-азербайджанских военных учений», — сказал Пашинян на встрече с иностранными дипломатами, обвинив Анкару в «подстрекательстве к войне».

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