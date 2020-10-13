ВОЗ заявила о вспышках COVID-19 из-за конфликта в Нагорном Карабахе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией из-за продолжающихся боев в Нагорном Карабахе. Как отметил во вторник, 13 октября, официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, на фоне конфликта число случаев COVID-19 в Армении выросло в два раза за две недели, а в Азербайджане — на 80% за семь дней.

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«Коронавирус не знает границ и линий фронта, вирус пользуется тем, что люди обращают на него меньше внимания, — приводит агентство France-Presse слова Язаревича. — Мобилизация войск и перемещение мирных жителей помогает распространению вируса».

По данным властей Армении на 13 октября, за последние 24 часа в республике зафиксировали 745 новых случаев коронавирусной инфекции. Пресс-секретарь министерства здравоохранения страны Алина Никогосян на своей странице в Facebook призвала жителей Армении соблюдать меры предосторожности и предупредила о растущей нагрузке на систему здравоохранения. «В стране наблюдается заметный рост заболеваемости», — отметила представитель ведомства.

В Азербайджане за последние сутки выявили 277 новых заражений коронавирусной инфекцией. Речь идет о рекордных показателях с конца лета. Однако то значительно меньше, чем в июне и июле, когда власти страны сообщали более чем о 500 случаях COVID-19 в день.

13 октября ВОЗ сообщила о самом высоком числе заболевших COVID-19 за неделю с начала пандемии. За семь дней коронавирусную инфекцию подтвердили более чем у двух миллионов человек — на 200 тысяч больше, чем в предыдущую неделю. Всего же, согласно данным организации, коронавирусом заразились более 37 миллионов человек.

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