Майк Помпео призвал Армению и Азербайджан соблюдать перемирие в Карабахе.

Глава госдепартамента США также призвал стороны прекратить нападение на гражданские районы, такие как Гянджа и Степанакерт. Похожее обращение сделали сопредседатели минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе. Выступая в Национальном собрании, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан объяснил «нейтралитет» Франции в конфликте.

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«Соединенный Штаты призывают Армению и Азербайджан соблюдать обязательства по прекращению огня и не подвергать обстрелам гражданское население», – написал Майк Помпео в Twitter. «Мы сожалеем о гибели людей и остаемся приверженными делу мирного урегулирования», – добавил он.

The United States calls on Azerbaijan and Armenia to implement their commitments to a ceasefire as agreed and cease targeting civilian areas, such as Ganja and Stepanakert. We deplore the loss of human life and remain committed to a peaceful settlement. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 13, 2020

В тот же день сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывали президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в полной мере соблюдать взятые обязательства по прекращению огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ОБСЕ.

«Сопредседатели с тревогой отмечают продолжающееся насилие в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Сопредседатели призывают президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна незамедлительно предпринять шаги по полному выполнению обязательств сторон согласно московскому заявлению от 10 октября с целью предотвращения катастрофических последствий для региона», – говорится в распространенном ОБСЕ заявлении.

13 октября министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел в Москве встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию.

Сопредседателями минской группы ОБСЕ на данный момент являются Россия, Франция и США.

Глава МИД Франции объяснил «нейтралитет» Франции в конфликте

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в Национальном собрании во вторник, 13 октября, отверг призывы некоторых депутатов поддержать Армению в нагорно-карабахском конфликте. По его словам, Франции как посреднику, необходима «беспристрастность».

«Мандат, предоставленный нам ОБСЕ в 1994 году с Россией и США, требует беспристрастности Франции», – сказал министр, имея в виду роль трех стран в рамках так называемой Минской группы. «Мы больше не были бы легитимными, если бы встали на сторону той или иной из двух стран», – добавил он.

Ранее более 170 французских мэров, депутатов и сенаторов, в том числе Анн Идальго и Лоран Вокиез, призвали Францию ​​отказаться от своей позиции нейтралитета перед лицом «азербайджанской агрессии против армян» в Нагорном Карабахе. Президент Эммануэль Макрон, со своей стороны, осудил отправку Турцией сирийских наемников на сторону Азербайджана и обвинил Баку в том, что он первым начал военные действия.

США требуют, чтобы Турция прекратила «провокации» в Средиземном море

Во вторник, 13 октября, Вашингтон также потребовал от Турции прекратить «умышленные провокации» в Средиземном море. Речь идет о газоразведочном судне, которое Анкара направила к побережью Кипра, рискуя возобновить кризис с Грецией, а затем отозвала.

«Мы требуем, чтобы Турция прекратила эту преднамеренную провокацию и немедленно начала предварительные переговоры с Грецией», – заявила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус. «Принуждение, угрозы, запугивание и военные маневры не снимут напряженности в Восточном Средиземноморье», – добавила она.

В понедельник турецкие военно-морские силы заявили, что корабль Oruc Reis возобновит операции в регионе до 22 октября. Это вызвало гнев Греции, которая указала, что не начнет переговоры с Анкарой до тех пор, пока Турция не откажется от своих планов.

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