Кремль: Путин выразил Эрдогану обеспокоенность по поводу боевиков, воюющих в Карабахе

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган поговорили по телефону. Основной темой беседы глав стал вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе. Это первый разговор Путина и Эрдогана с момента начала новых боевых действий в регионе. В Кремле заявили, что российский президент «выразил обеспокоенность» участием иностранных боевиков в конфликте. На сайте президента Турции об этом не упоминается.

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Как сообщили в Кремле, разговор состоялся «по инициативе турецкой стороны». «С обеих сторон подтверждена важность соблюдения гуманитарного перемирия, договорённость о котором была достигнута 10 октября в Москве. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили за активизацию политического процесса, в частности, на основе наработок Минской группы ОБСЕ», — заявил Кремль.

Утверждается также, что Путин выразил своему собеседнику «серьёзную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из ближневосточного региона».

Официальный сайт президента Турции об этом не упоминает, сообщая лишь, что в ходе разговора «обсуждались шаги по развитию турецко-российских отношений, конфликт между Азербайджаном и Арменией, а также ситуация в Сирии и Ливии». Эрдонан также заявил, что «Армения, которая, совершив агрессию против Азербайджана, спровоцировала новый кризис, пытается закрепить продолжающуюся почти 30 лет оккупацию азербайджанских территорий».

Напомним, 12 октября министр обороны Турции во время разговора с Сергеем Шойгу «предложил» Армении покинуть Нагорный Карабах. 14 октября глава МИД России Сергей Лавров предложил ввести в Нагорный Карабах «миротворцев».

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил 14 октября с обращением к нации, в котором назвал происходящее в Нагорном Карабахе «развязанной Турцией и Азербайджаном террористической войной».

10 октября в Москве состоялись трехсторонние консультации, в которых приняли участие министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов. Стороны договорились о прекращении огня «в гуманитарных целях» и продолжении переговоров для урегулирования конфликта. Однако сразу после вступления в силу режима прекращения огня боевые действия продолжились.

Ранее, 30 сентября МИД России заявлял о переброске в зону нагорно-крабахского конфликта боевиков из Ливии и Сирии. 1 октября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что располагает сведениями о переброске в Нагорный Карабах боевиков из Сирии через Турцию в Азербайджан. По словам Макрона, переброска боевиков — «очень серьезный новый факт, который также меняет расклад» сил в конфликте. Французский президент подчеркнул, что договорился с президентом Дональдом Трампом и Владимиром Путиным о полном обмене информацией по поводу переброски наемников.

Ранее в тот же день президенты Франции, США и России выступили с совместным заявлением о ситуации в регионе. В заявлении указывалось, что президенты трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ «самым решительным образом осуждают эскалацию насилия <…> на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта», «скорбят о погибших» и призывают «к немедленному прекращению боевых действий».

Президент Турции Эрдоган осудил это заявление. «С учетом того, что США, Россия и Франция почти 30 лет пренебрегали проблемой (Нагорного Карабаха), недопустимо, чтобы они принимали участие в поиске решения по прекращению огня», — заявил Эрдоган. Турецкий президент также заверил, что прекращение огня может наступить только после того, как «армянские оккупанты» покинут территорию Нагорного Карабаха.

Масштабные боевые действия возобновились в Нагорном Карабахе в конце сентября. Это самое серьезное обострение ситуации в регионе с 1994 года.

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