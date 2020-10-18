Стороны конфликта в Карабахе обвинили друг друга в нарушении повторного перемирия

Армения и Азербайджан договорились о временном прекращении огня в гуманитарных целях, однако затем обвинили друг друга в нарушении договоренности

Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в несоблюдении повторно объявленного режима прекращения огня, который должен был начать действовать в полночь 18 октября.

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Вечером в субботу, 17 октября, Армения и Азербайджан во второй раз за последнюю неделю договорились о временном прекращении огня в гуманитарных целях, однако затем оборонные ведомства стран сообщили о нарушениях договоренности.

В министерстве обороны Азербайджана заявили, что военные силы Армении вели обстрел города Джебраил и сел вдоль реки Араз. В оборонном ведомстве Армении в свою очередь сообщили о том, что азербайджанские военные силы ведут наступление на границе с Ираном. «К 07:20, с использованием артиллерийского огня, противник предпринял наступление на южном направлении (Худаферинское водохранилище) с целью занятия выгодных позиций», — написала в своем фейсбуке пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике также заявили о наступлении Азербайджана со стороны иранской границы. С таким заявлением выступил советник президента НКР Давид Бабаян. Во время брифинга он предположил, что целью ВС Азербайджана на южном направлении может быть водохранилище на реке Аракс, имеющее важное значение для Ирана.

Также в воскресенье, 18 октября, в армии обороны НКР сообщили о потери 673 военнослужащих в начала боевых действий.

В субботу, 17 октября, Армения и Азербайджан также обменялись обвинениями в обстреле территорий. В министерстве обороны Азербайджана заявили о том, что со стороны Армении велся обстрел нескольких районов на азербайджанской территории, а также о ракетном ударе по городам Гянджа и Мингечевир. Чуть ранее, в ночь с 16 на 17 октября министерство иностранных дел Армении сообщило о том, что азербайджанские беспилотники нанесли удар по военным объектам на юге Армении.

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