Лидеры Армении и Азербайджана заявили о готовности к переговорам в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев заявили о готовности приехать в Москву на переговоры. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает агентство ТАСС, публикующее интервью с лидерами двух стран. По словам политиков, обе стороны ждут от друг друга конструктивного диалога, основанного на поиске компромисса. При этом гуманитарное перемирие, о котором ранее договорились Баку и Ереван, по-прежнему не соблюдается.

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В интервью ТАСС Никол Пашинян подчеркнул, что у Москвы есть все «права и основания» для начала антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. По его словам, такая возможность появилась в связи с участием в конфликте «сирийских террористических группировок», которые могут представлять угрозу для России. Ранее о переброске боевиков из Сирии в Баку сообщал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Власти Азербайджана заявили, что готовы сесть за стол переговоров, однако условием для прекращения военных действий Ильхам Алиев назвал «возврат оккупированных Арменией территорий».

18 октября президент Армении Армен Саркисян отметил в интервью газете «Коммерсантъ», что в случае, если Азербайджан не приступит к мирным переговорам, в Ереване могут признать независимость Нагорного Карабаха.

19 октября в интервью телеканалу France 24 Армен Саркисян заявил, что Турция играет «разрушительную» роль в конфликте в Нагорном Карабахе и обвинил Баку в нарушении режима прекращения огня.

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