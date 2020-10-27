Майк Помпео провел телефонные переговоры с главами Армении и Азербайджана.

Министр иностранных дел США Майк Помпео призвал глав Армении и Азербайджана соблюдать объявленное в воскресенье, 25 октября, соглашение о прекращении огня. Вступившее в силу в 8 утра понедельника соглашение было нарушено практически незамедлительно.

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Госсекретарь США провел отдельные телефонные переговоры с премьер-министром Армении Никола Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Майк Помпео призвал политиков «уважать свои обязательства и положить конец боевым действиям, а также искать дипломатическое решение конфликта в Нагорном Карабахе», – говорится в пресс-релизе американского дипломатического ведомства. Майк Помпео также подчеркнул, что у этого конфликта «нет военного решения».

В прошлую пятницу глава госдепартамента США провел в Вашингтоне раздельные переговоры с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов ранее исключили возможность трехсторонней встречи. В результате этих встреч в воскресенье было объявлено о совместном объявлении «гуманитарного прекращения огня», однако это соглашение было быстро нарушено. Менее чем за час до запланированного начала перемирия в понедельник воюющие стороны немедленно сообщили о его нарушении противоположной стороной.

Это уже третье не состоявшееся перемирие в Нагорном Карабахе, начиная с момента обострения 27 сентября этого года. Первое перемирие между Ереваном и Баку было заключено 10 октября в Москве, второе – 17 октября в Париже.

В будущий четверг в Женеве должны встретиться посредники Минской группы ОБСЕ и министры двух стран, чтобы обсудить меры по мирному урегулированию конфликта.

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