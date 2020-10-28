«Мы наблюдаем за последней фазой конфликта»: Пол Стронски о ситуации в Нагорном Карабахе

26 октября Армения признала, что потеряла контроль над стратегическим городом Кубатлы на юге Нагорного Карабаха. Азербайджанские войска приближаются к Лачинскому коридору, жизненно важной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией. Специалист по геополитике и безопасности «Фонда Карнеги» Пол Стронски объясняет значение этого военного маневра для возможного разрешения конфликта.

26 октября Армения признала, что потеряла контроль над стратегическим городом Кубатлы (Санасар) на юге Нагорного Карабаха. Азербайджанские войска приближаются к Лачинскому коридору, жизненно важной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией. Специалист по геополитике и безопасности «Фонда Карнеги» Пол Стронски объясняет значение этого военного маневра для возможного разрешения конфликта.

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Два дня после провала третьего соглашения о временном перемирии в Нагорном Карабахе продолжаются бои «локального значения», сообщают в среду, 28 октября, власти Армении. Накануне конфликт в Нагорном Карабахе обсудили президенты России и Турции, а госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с главами Армении Николом Пашиняном и Азербайджана Ильхамом Алиевым. В будущий четверг в Женеве должны встретиться посредники Минской группы ОБСЕ и министры двух стран, чтобы обсудить меры по мирному урегулированию конфликта. Однако все международные усилия могут окончиться провалом, так как воюющие стороны не верят в дипломатический исход конфликта, считает специалист по геополитике и безопасности Евразийской программы «Фонда Карнеги» Пол Стронски. Он ответил на вопросы французской редакции RFI.

RFI: Что означает потеря города Кубатлы для Нагорного Карабаха?

Пол Стронски: Это не самый лучший момент для Армении в данном конфликте. Азербайджанские войска подходят к границам Армении и Ирана с юга. Это граница, которую контролируют российские силы. Азербайджанская армия предприняла хитрый маневр на юг и сейчас отвоевала несколько территорий, которые ранее находились под контролем Армении. И теперь, когда она установила там контроль, азербайджанская армия начинает двигаться на север. И я думаю, что Кубатлы был одним из последних контролируемых армянскими силами крупных городов до Лачинского коридора — жизненно важной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией. Вывод армянских войск из Кубатлы показывает, что Армения хочет любой ценой защитить этот коридор, а Азербайджан намерен полностью окружить Нагорный Карабах и загнать армянские силы в угол. После нескольких недель конфликта мы наблюдаем завершающий этап этой войны.

Придают ли эти новые захваты территорий веса Азербайджану на предстоящих переговорах?

Азербайджан, безусловно, может использовать этот военный маневр для оказания давления на Армению. Но если послушать недавние выступления президента Ильхама Алиева, то он говорит, что хочет вернуть все территории, которые, по его мнению, он потерял, и — по его словам — у этого конфликта нет дипломатического решения. Мы видели, как три державы — Россия, Франция и США — пытались договориться о прекращении огня. И все три попытки провалились всего через несколько часов.

Не похоже, что Армения и Азербайджан хотят вести переговоры. У правительства Никола Пашиняна может быть много проблем внутри страны, если оно проиграет эту войну. Так что Армения непременно попытается нанести ответный удар. В прошлом все эти анклавы давали Армении возможность вести переговоры с Азербайджаном, чтобы обеспечить автономию Нагорного Карабаха. В ходе предыдущих переговоров Армения указывала, что согласна уступить эти оккупированные территории вокруг Нагорного Карабаха в обмен на Лачинский коридор и на самоуправление, то есть на фактическое признание независимости Нагорного Карабаха. Но теперь, когда Армения потеряла эти территории, ее позиция на переговорах сильно ослабла.

Может ли наступление азербайджанской армии побудить Россию вмешаться в этот конфликт, поскольку она связана с Арменией соглашением об обороне?

Россия объявила, что не будет вмешиваться в этот конфликт, и что у нее нет никаких обязательств делать это, так как война ведется в Нагорном Карабахе и на территориях, оккупированных армянскими войсками. Я думаю, что Россия очень обеспокоена нынешней ситуацией.

Лично меня беспокоит продвижение и бомбардировки Азербайджаном армяно-иранской границы, где присутствуют российские войска. Это может интернационализировать конфликт. Поэтому азербайджанские силы должны быть очень осторожны с подобными атаками, чтобы они не затронули территорию Армении. Потому что это повлечет за собой вмешательство России, которая связана с Арменией оборонным соглашением.

Армения и Азербайджан уже угрожали друг другу возможными атаками на критически важные инфраструктуры. Например, Азербайджан заявлял, что возможными целями могут стать армянская атомная электростанция, водохранилища или газопровод. Именно такие атаки Азербайджана на армянские инфраструктуры могут быстрее вовлечь Россию в этот конфликт.

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