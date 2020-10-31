Карабах: Армения попросила помощи России, Азербайджан против вмешательства «третьей страны»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в письме президенту РФ Владимиру Путину просит о начале консультации об оказании помощи, которую, как подчеркивает армянская сторона, Россия могла бы оказать в силу ст. 2 двустороннего договора о дружбе. В РФ, ссылаясь на тот же договор, ответили, что Москва поможет, если военные действия перейдут непосредственно на территорию Армении.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил в субботу, 31 октября, письмо российскому президенту В. Путину с просьбой в срочном порядке начать консультации для определения видов помощи, которая РФ могла бы оказать Армении для обеспечения ее безопасности. Ереван апеллирует к ст. 2 «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» от 29 августа 1997 года, говорится в пресс-релизе МИДа Армении. Согласно этому источнику, в письме армянского премьера описана ситуация, сложившаяся «в результате азербайджано-турецкой военной агрессии» против Нагорного Карабаха, а также «вызовы», вставшие перед Арменией в этой связи.

Посол Армении в РФ в комментарии РИА «Новости» не исключил, что речь может идти и о предоставлении российской военной помощи.

В Азербайджане в этот же день заявили, не называя прямо Россию, что Баку против «вмешательства третьих стран» в армяно-азербайджанский конфликт.

МИД РФ в своем ответе 31 октября, цитируя то же положение договора о дружбе, сообщает, что Москва окажет Еревану всю необходимую помощь, «если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении».

Военные действия между армянскими и азербайджанскими силами начались 27 сентября и идут на территории непризнанного Нагорного Карабаха, анклава, населенного в подавляющем большинстве армянскими жителями, но который считает своей территорией Азербайджан.

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