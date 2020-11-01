Карабах: Глава турецкого МИДа прибыл в Баку подтвердить «решительную поддержку Азербайджану»

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в воскресенье, 1 ноября, с визитом в Азербайджан. В ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым он пообещал, что Турция продолжит оказывать поддержку Азербайджану в карабахском конфликте.

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«Мы снова в Баку, чтобы подтвердить нашу решительную поддержку Азербайджану и обменяться мнениями о последних событиях в Нагорном Карабахе», — написал он на своей странице в твиттере.

Напомним, что накануне премьер-министр Армении Никол Пачинян призвал президента Владимира Путина начать «срочные» консультации о возможной российской помощи в сфере безопасности, сославшись на пакт о коллективной безопасности, связывающий обе страны. МИД РФ подтвердил, что Москва окажет Еревану всю необходимую помощь, «если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении», подчеркнув, что действие пакта не распространяется на территорию Нагорного Карабаха.

Глава турецкой дипломатии заявил, что прибыл в Баку по просьбе президента Реджепа Эрдогана, который считает «неприемлемым» то, что Азербайджан «останется один» в конфликте с Арменией.

Между тем, все говорит о том, что Турция оказывает Азербайджану не только моральную, но и военную поддержку. Уже в начале октября Никол Пашинян заявлял об участии в военном конфликте не только подразделений азербайджанской армии, но и сирийских наемников и турецкого спецназа. О том, что Париж располагает сведениями о переброске в Карабах через Турцию боевиков джихадистских группировок из Сирии, говорил и президент Франции Эмманюэль Макрон.

30 октября пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявил, что армянским военнослужащим удалось взять в плен сирийского террориста-наемника, который сражался на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе, который признался, что на линию фронта в Карабахе его перебросили через Турцию вместе с 250 другими наемниками 19 октября. До этого он проходил подготовку в учебном лагере, где с ним работали турецкие инструкторы.

В ходе встречи с Мевлютом Чавушоглу президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не намерен нападать с применением силы на Армению. «Азербайджан проводит военные операции на своей территории и не планирует такие операции на территории Армении», — подчеркнул он.

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