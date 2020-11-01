Саакашвили обвинил «Грузинскую мечту» в фальсификациях: оппозиция оспаривает итоги выборов

Вечером после выборов, 31 октября, сторонники оппозиции уже начали праздновать в Тбилиси победу (на фото), ориентируясь на результаты экзитполов. Однако ЦИК объявил о победе правящей партии.

В Тбилиси сторонники оппозиционных партий во второй половине дня в воскресенье, 1 ноября, собрались на митинг, чтобы выразить несогласие с объявленными результатами парламентских выборов. По данным ЦИК Грузии, победу на выборах одержала правящая партия «Грузинская мечта». Михаил Саакашвили, создатель оппозиционной партии «Единое национальное движение», заявил о том, что правящая партия, возглавляемая «российским олигархом», «потерпела поражение», а затем «нагло подделала» результаты.

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Как сообщает «Коммерсант», трансляцию с митинга вела в Facebook партия «Единое национальное движение» — ключевая партия оппозиционного объединения «Сила в единстве».

Судя по кадрам трансляции, на митинг, собравшийся на проспекте Руставели, вышло не менее 10 тысяч человек.

Один из лидеров «Единого национального движения», президент страны Саломе Зурабишвили заявила на митинге, что их партия намерена предоставить руководителям иностранных дипломатических миссий доказательства подкупа избирателей со стороны правящей партии «Грузинская мечта» на состоявшихся накануне, в субботу, 31 октября, выборах. «Мы продолжим давление на власть с улицы, пока не будут назначены новые внеочередные свободные выборы»,- цитирует госпожу Зурабишвили «Интерфакс».

Лаша Чхартишвили, один из лидеров Лейбористской партии Грузии, заверил, что оппозиция приложит все усилия, чтобы новый парламент не смог работать.

Экс-президент страны Михаил Саакашвили, создатель партии «Единое национальное движение», заявил о том, что правящая партия, возглавляемая «российским олигархом, крупнейшим частным акционером «Газпрома» Бидзиной Иванишвили, «потерпела поражение»: «По экзитполам у них было не больше 41% голосов», а у оппозиции «было в общей сложности почти до 60% голосов». По словам Саакашвили, правящая партия уже после закрытия избирательных участков «нагло подделала» результаты.

Согласно опубликованным ЦИК Грузии результатам подсчета голосов с почти 99% участков, правящая партия «Грузинская мечта» набрала 48,1% голосов, а оппозиционный блок «Единое национальное движение — Сила в единстве» — 27,12%.

Согласно предварительным данным, в общей сложности в парламент должны пройти 9 партий, преодолевших 1-процентный барьер.

По словам исполнительного секретаря «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, правящая партия должна получить 76 мандатов в 150-местном парламенте.

Это дает ей возможность единолично сформировать правительство, отмечает Deutsche Welle.

«Это означает, что мы можем без учета второго тура выборов по мажоритарным округам сформировать правительство и объявить ему во главе с (действующим премьером) Георгием Гахарией вотум доверия», — сказал генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе, которого цитирует DW.

Из 150 депутатов, избираемых в однопалатный парламент Грузии, 120 проходят по спискам, а еще 30 — по мажоритарной системе (тут возможен второй тур). Парламент избирается на четыре года. В выборах принимали участие 48 партий и 2 блока.

Специальный координатор ОБСЕ Элона Джебреа Ходжа, наблюдавшая за парламентскими выборами в Грузии, заявила (цитата по «Эху Кавказа»): «Выборы были конкурентными, и в конечном итоге основные свободы были соблюдены, хотя постоянно звучали обвинения в том, что на избирателей оказывалось давление, и не было четкой демаркационной линии между правящей партией и государством, что снизило доверие общественности к процессу. (…) Доминантное представительство правящей партии в избирательных комиссиях создало у людей негативное восприятие того, насколько беспристрастно и независимо проводились выборы на всех уровнях».

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